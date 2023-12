The Day Before: Server werden im Januar abgeschaltet

Autor:, in / The Day Before

Nach langer Entwicklungszeit startete The Day Before Anfang Dezember in die Early-Access-Phase. Wie von vielen befürchtet, konnte das Spiel die aufgrund großer Versprechen hohen Erwartungen allerdings in keinster Weise erfüllen und wurde dafür mit massenhaft negativen Bewertungen auf Steam abgestraft.

Als Resultat des katastrophalen Starts gab Entwickler Fntastic nur wenige Tage später seine Schließung bekannt. Zur weiteren Entwicklung fehle es an finanziellen Mitteln, hieß es in einer Erklärung.

Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft für Spieler, die The Day Before trotz aller Probleme und Widrigkeiten treu bleiben wollten: Publisher Mytona gibt die Abschaltung der Server am 22. Januar 2024 bekannt.

In einer Nachricht an die Fans weist der Publisher auf die Möglichkeit der Rückerstattung auf Steam sowie proaktive Rückerstattungen der PC-Plattform hin. Durch das Fehlen eines Entwicklerstudios habe man schlicht keine andere Wahl gehabt als das Projekt zu beenden, so Mytona.