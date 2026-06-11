The Detectorist Guild: Schatzsuche wird mit Metalldetektor zum Abenteuer

The Detectorist Guild schickt Spieler mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche durch ein englisches Dorf.

Ein englisches Dorf voller Geheimnisse steht im Mittelpunkt von The Detectorist Guild, das von Full Stop Studios entwickelt und von PQube veröffentlicht wird. Das gemütliche Rollenspiel rund um Schatzsuche und Dorfleben wurde jetzt für Konsolen und PC angekündigt.

Die Handlung spielt zur Jahrtausendwende in der fiktiven Ortschaft Shiverly in Yorkshire. Spieler übernehmen die Rolle des jungen Schatzsuchers James, der mit seinem Metalldetektor die Umgebung erkundet und den Bewohnern bei der Suche nach verlorenen Gegenständen hilft.

Während der Erkundung können zahlreiche Artefakte entdeckt werden, die Einblicke in die Geschichte des Dorfes geben. Gleichzeitig stößt James auf Hinweise zu einem lange verborgenen Geheimnis, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Ein besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf eine möglichst authentische Umsetzung des Metalldetektor-Hobbys. Dazu gehören verschiedene Einstellungen wie Frequenzanpassungen, Bodenabgleich und Empfindlichkeitsregler, die das Aufspüren von Objekten beeinflussen.

Gefundene Relikte können anschließend dem örtlichen Museum überlassen werden, um mehr über die Geschichte von Shiverly zu erfahren. Alternativ lassen sich die Fundstücke im Dorfladen verkaufen, um zusätzliches Geld zu verdienen.

Entspanntes Rollenspiel mit Fokus auf Entdeckung

Die Entwickler beschreiben The Detectorist Guild als entschleunigtes RPG-Erlebnis, das Erkundung, Sammeln und die Freude am Entdecken in den Mittelpunkt stellt. Spieler können Shiverly und die umliegende Landschaft in ihrem eigenen Tempo erkunden, nach verborgenen Schätzen suchen und dabei immer tiefer in die Geschichte des Dorfes eintauchen.

Gefundene historische Artefakte lassen sich dem örtlichen Museum spenden, um mehr über deren Herkunft und die Vergangenheit der Region zu erfahren. Antiquitäten aus dem 20. Jahrhundert können hingegen im örtlichen Emporium verkauft werden. Das verdiente Geld fließt in bessere Ausrüstung, die wiederum neue Suchgebiete und wertvollere Funde zugänglich macht.

Jedes Feld, jeder Wanderweg und jede abgelegene Ecke des Dorfes könnte dabei die nächste bedeutende Entdeckung bereithalten.

Authentische Schatzsuche und Dorfgeheimnisse

Neben der realitätsnahen Umsetzung des Metalldetektor-Hobbys setzt das Spiel auf eine Mischung aus Erkundung und Ermittlungsarbeit. Hinweise von Dorfbewohnern sowie Informationen aus der Datenbank der örtlichen Polizeistation helfen dabei, die Geheimnisse von Shiverly Stück für Stück aufzudecken.

Während James verlorene Gegenstände für die Einwohner aufspürt und ihr Vertrauen gewinnt, entwickelt sich parallel eine düstere Geschichte, die seine Familie mit den verborgenen Ereignissen der Vergangenheit verbindet.

Die wichtigsten Features:

Realistische Metalldetektor-Simulation mit Frequenz-, Bodenabgleich- und Empfindlichkeitseinstellungen

Erkundung eines britischen Dorfes mit authentischer Atmosphäre der späten 1990er-Jahre

Geheimnisse und Ermittlungen rund um die Geschichte von Shiverly

Historische Funde für das Museum oder Antiquitätenverkauf im Dorfladen

Entspanntes RPG-Gameplay mit Fokus auf Erkundung, Quests und Sammelobjekte

Retro-moderne 2,5D-Grafik mit einer Mischung aus Pixel- und Voxel-Optik

Begleitend zur Ankündigung wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der Erkundung, Quests, Sammelmechaniken und die nostalgische 2,5D-Spielwelt vorstellt.

The Detectorist Guild erscheint Anfang 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.