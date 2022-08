The DioField Chronicle: 16 Minuten Gameplay zeigt Mission im Vulkan

Autor:, in / The DioField Chronicle

Ein neues Video zeigt über 16 Minuten Gameplay aus dem Echtzeit-Strategie-Rollenspiel The DioField Chronicle.

Frische Spielszenen aus dem Echtzeit-Strategie-Rollenspiel The DioField Chronicle zeigen eine Mission in einem Vulkan.

Die gezeigte Mission ist ungefähr nach einer Stunde in Kapitel 1 der Demo spielbar, wie es im Video von Game Informer.

Morgen könnt ihr dann selbst auf Mission gehen und die taktischen Kämpfe ausprobieren, wenn Square Enix eine Demo zum Spiel veröffentlichen wird.

The DioField Chronicle erscheint demnach am 22. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.