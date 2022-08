The DioField Chronicle: Neue Welten im Trailer

Autor:, in / The DioField Chronicle

Das Echtzeit-Taktik-RPG The DioField Chronicle zeigt seine Welten in einem neuen Trailer.

The DioField Chronicle ist ein brandneues Strategie-RPG, in dem Spieler und Spielerinnen eine epische Geschichte erleben. Das Spiel erscheint am 22. September 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und STEAM.

Nun hat Square Enix Japan ein neues Video veröffentlicht, das euch mehr vom Spiel zeigt:

Falls ihr noch mehr The DioField Chronicle-Spielszenen sehen möchtet, dann könnt ihr euch hier Gameplay aus der Steam-Demo anschauen: