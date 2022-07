The DioField Chronicle: Strategie-Rollenspiel erscheint im September, Demo im August

Autor:, in / The DioField Chronicle

Square Enix hat den Release-Termin für das Strategie-Rollenspiel The DioField Chronicle verkündet.

Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und Steam in Japan demnach am 22. September 2022. In den westlichen Regionen dürfte der Termin somit auf den 23. September fallen.

Fans des Spiels konnten in einem Live-Stream auch reichlich Gameplay und Zwischensequenzen bestaunen, das von der PS5-Version stammt.

Selbst anspielen können Spieler The DioField Chronicle weiterhin in Form einer Demo, die am 10. August erscheinen wird.

Hier eine Aufzeichnung des Streams inklusive Gameplay: