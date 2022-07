The DioField Chronicle: Taktische Kämpfe im neuen Trailer

Autor:, in / The DioField Chronicle

Nachdem Square Enix in Japan schon einen Release-Termin für das Strategie-Rollenspiel in einem an japanische Zuschauer gerichteten Stream verkündet hatte, wurde dieser jetzt auch hierzulande bestätigt.

The DioField Chronicle erscheint demnach am 22. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.

„In The DioField Chronicle können die Spieler einen taktischen Echtzeitkampf (RTTB) erleben – ein neues, zutiefst strategisches Echtzeit-Kampfsystem, das durch eine düstere und fesselnde Geschichte noch verstärkt wird, die von einem kompetenten und erfahrenen Entwicklerteam mit einzigartigen Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Konzeptkunst von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und wunderschön orchestrierte Musik von den weltberühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die vor allem für ihre Arbeit an Game of Thrones bekannt sind.“

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer inklusive Spielszenen anschauen: