The Division 2: Actionreiche Rückkehr nach Brooklyn beginnt morgen

The Division 2: DLC „Kampf um Brooklyn“ startet am 27. Mai! Dazu startet eine neue Saison „Crossroads“ mit frischen Features. Seid bereit, Agents – die actionreiche Rückkehr nach Brooklyn beginnt in wenigen Stunden!

The Division 2 erscheint morgen nicht nur im Xbox Game Pass, sondern liefert zahlreiche Updates! Am 27. Mai um 10 Uhr MEZ erscheint der neue DLC „Kampf um Brooklyn“ für Tom Clancy’s The Division 2.

Ihr reist als Agent zurück nach New York, um in diesem umfangreichen Zusatzinhalt die Kontrolle über Brooklyn zurückzuerlangen. Voraussetzung zum Spielen des DLCs ist das Hauptspiel. Gleichzeitig startet mit der neuen Saison „Crossroads“ ein spannendes Update, das euch der Wahrheit hinter den finsteren Plänen von Sokolova immer näherbringt.

In der Saison müsst ihr gegen die Zeit und die feindliche Fraktion Black Tusk kämpfen, um die Stadt zu retten. Ein besonderes Feature ist der neue Satz an Modifikatoren, der es euch ermöglicht, das Gear-System der Division in Erinnerung zu rufen und eure Builds durch drei neue Attribute – Schusswaffen, Ausdauer und Elektronik – flexibel zu gestalten. Dabei lohnt sich das Teamspiel besonders, denn ihr erhaltet Punkteboni, wenn ihr Modifikatoren in der Nähe eurer Mitspieler aktiviert.

Darüber hinaus erwarten euch zahlreiche Events wie ein Sommer-Event-Projekt mit neuen Outfits und dreifarbigen Skill-Effekten für Turret und Hive, zusätzliche EP-Events zur Steigerung eurer Dark-Zone-Stufe sowie neue Herausforderungen und Belohnungen.