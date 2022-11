The Division 2: Aktualisierte Roadmap zeigt Verschiebungen

Autor:, in / The Division 2

Eine aktualisierte Roadmap für The Division 2 zeigt den Agenten, was im Zeitraum von Dezember 2022 bis Frühling 2023 im Spiel geplant ist.

Da es ein Update für ein Entwicklertool gab, welches ein Problem mit dem Voice-Build-System verursachte, verschiebt sich die Jagd, das Apparel Event und der Start von Season 11 um mehrere Wochen.

So steht als Nächstes im Dezember mit Season 10 ein weiteres Apparel-Event an, in dem es fünf neue Outfits geben wird. Im selben Monat folgt die Lucky League und die Jagd nach General Anderson beginnt, ehe weitere winterliche Aktivitäten anstehen.

Anfang 2023 folgt dann Season 11 mit dem neuen Ziel „Stovepipe“. Im Frühling startet dann bereits Jahr 5 und Season 1 in The Division 2, der auch einen neuen Spielmodus enthält.