The Division 2: Alle Details und Aufzeichnung zum 10th Anniversary Showcase

10th Anniversary Showcase blickt auf die Reihe zurück und gibt Ausblick auf kommende Inhalte.

Ubisoft markiert das zehnjährige Jubiläum von Tom Clancy’s The Division mit einem speziellen Anniversary Showcase, das die Entwicklung der Reihe in den Mittelpunkt stellt.

Die Präsentation beleuchtet die wichtigsten Stationen seit dem Start im Jahr 2016 und zeigt, wie sich das Franchise über zwei Haupttitel, mehrere Seasons und neue Projekte hinweg weiterentwickelt hat.

Rückblick auf zehn Jahre The Division

Das Showcase widmet sich der Entstehung der Reihe, den prägenden Momenten der Community und den spielerischen Veränderungen, die das Franchise über die Jahre geformt haben.

Die Präsentation soll verdeutlichen, wie sich Mechaniken, Weltaufbau und Endgame-Systeme im Laufe der Zeit verändert haben und welche Elemente bis heute den Kern der Serie bilden.

Anniversary Season in The Division 2

Ein zentrales Thema ist die limitierte Anniversary Season in The Division 2. Spieler erhalten Zugriff auf zeitlich begrenzte Inhalte, Belohnungen und Aktivitäten, die speziell für das Jubiläum zusammengestellt wurden. Die Season dient als Hommage an die vergangenen Jahre und soll gleichzeitig neue Impulse für das laufende Spiel setzen.

„The Division wird 10 Jahre alt und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen!“ „Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von The Division starten wir eine vierwöchige Jubiläumssaison in The Division 2 mit neuen Aktivitäten und Belohnungen, die jede Woche veröffentlicht werden.“ „Agenten können an zwei brandneuen globalen Events teilnehmen, die vom Originalspiel inspiriert sind, sich die Rückkehr der legendären exotischen LMG Big Alejandro im kostenlosen Belohnungssystem verdienen und mit dem Jubiläumspass taktische Uniformen aus dem gesamten Tom-Clancy-Universum freischalten.“ „Außerdem führen wir einen zeitlich begrenzten Realismus-Modus ein, der ein intensiveres und gnadenloseres Spielerlebnis bietet. Darüber hinaus ist Warlords of New York während des Jubiläums für alle Spieler kostenlos spielbar.“ „Neben den Feierlichkeiten gibt es eine umfassende visuelle Verbesserung und exklusive Jubiläumsbelohnungen für alle Spieler. Macht mit und feiert 10 Jahre The Division.“

Hier ein neuer Trailer für euch:

Ausblick auf Year 8

Das Showcase liefert außerdem erste Informationen zu Year 8. Erwartet werden neue Inhalte, Balance-Anpassungen und Erweiterungen, die den Live-Betrieb des Spiels weiter stützen.

The Division 2 kommt in den Central Park. Ein neuer DLC erscheint noch in diesem Jahr, bleibt dran!

Update zu The Division Resurgence

Zusätzlich gibt es Neuigkeiten zu The Division Resurgence, dem mobilen Ableger der Reihe. Das Update umfasst Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand, geplanten Features und der Rolle, die das Spiel innerhalb des Gesamtuniversums einnehmen soll.

Ubisoft kündigte im Zuge des 10th Anniversary Showcases für The Division das Launchdatum von The Division Resurgence an. Der Free-to-play Third-Person RPG-Shooter für mobile Plattformen öffnet seine massive Open-World weltweit am 31. März 2026 für iOS- und Android-Geräte.

Hier gibt es die ganze Show: