The Division 2: Alle Details zu Year 5: Season 1

Ubisoft kündigt die neue Season 1: Gebrochene Flügel von Tom Clancy’s The Division 2 an.

Ubisoft gab den Start von Year 5: Season 1 für Tom Clancy’s The Division 2 bekannt. Season 1: Gebrochene Flügel bringt frischen Wind in die Fahndung und wird neue Ligen, Bekleidungs-Events, die Rückkehr der globalen Events und den neuen „Abstieg“ Rogue-Lite-Modus beinhalten.

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem The Division 2 den Meilenstein von 20 Millionen Spielerinnen und Spieler feiert. Season 1: Gebrochene Flügel ist für alle The Division 2 Warlords of New York-Besitzer und Ubisoft+-Abonnenten verfügbar, während Abstieg für alle Division 2-Spieler:innen verfügbar ist.

​Der Trailer zur neuen Season von Tom Clancy’s The Division 2 ist hier zu sehen:

Was geschah in D.C.? – Nach dem Angriff auf das Weiße Haus hat die Division herausgefunden, dass 11 Personen vermisst werden und als verschollen gelten. Die Agenten werden beauftragt, sich auf eine riskante Rettungsmission zu begeben, um die vermissten Zivilisten zu finden, da sie über wertvolle Informationen über das Weiße Haus und die Schloss-Siedlung verfügen.

​Das Hauptziel von Season 1 ist Mari Singh, die ehemalige Direktorin des D.C. Aquariums. Sie ist in das Schloss eingezogen und hat eine Fischzucht aufgebaut, um die Siedlung zu unterstützen und einen nachhaltigen und sicheren Ort für ihre wachsende Familie zu schaffen. Die Agenten müssen Mari und vier weitere Geiseln ausfindig machen und befreien, bevor weiterer Schaden in Washington D.C. angerichtet werden kann. Die Rettung der Menschen wird zum Wiederaufbau des Schlosses und zur Wiederherstellung lebenswichtiger Dienste für die Division beitragen.

Neben der Suche nach Mari und der Rettung von ihr und den anderen Geiseln haben die Spieler:innen auch die Möglichkeit, folgende Ausrüstung zu verdienen:

Electrique-Gear-Markenset

Kavalier – Ausrüstungsset

St. Elmo’s Engine – Exotisches Auto-Gewehr

Shocker Punch – Exotisches Holster

Cabaret – genannt MP5 ST

Große Show – genannt MG5 LMG

Abstieg ist endlich da – Der mit Spannung erwartete Rogue-Lite-Modus Abstieg ist jetzt für alle Division 2-Spieler:innen verfügbar. In Abstieg betreten Division-Agenten eine spezielle Trainingssimulation in einem unterirdischen High-Tech-Bunker. Die Agenten müssen ihre Ausrüstung und SHD-Technologie zurücklassen und versuchen, die KI zu überwältigen, die für die Simulation verantwortlich ist. In dieser Mission sammeln die Agenten neue Waffen, Fähigkeiten und Talente, während sie Räume erkunden und Feinde, Bosse und den ultimativen Gegner besiegen. Abstieg kann allein oder im Koop-Modus gespielt werden.

Eskalation Bekleidungsereignis – Als Teil von Season 1: Gebrochene Flügel können Spieler:innen Kleidungsstücke freischalten, die von SHD-Technologie und den Black Tusk inspiriert sind. Dieses Bekleidungsevent wird ab dem 20. Juni verfügbar sein.

​Waffen, Ausrüstung und Prestige-Objekte! Year 5, Season 1 enthält auch neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und eine Reihe von Prestige-Objekten. Außerdem können mit dem Premium-Seasonpass die folgenden Belohnungen erhalten werden:

9 neue Waffen-Skins

10 neue Ausrüstungsfärbungen

3 neue Emotes

3 neue Armaufnäher

Spezielles Jahr 5 Saison 1 Vanity-Outfit

Ein Splinter Cell-Outfit

Ein neuer Helm als Belohnung für Level 100