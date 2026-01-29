The Division 2: Assassin’s Creed betritt die Dark Zone im neuen Crossover‑Trailer

Ubisoft hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der das nächste große Crossover für Tom Clancy’s The Division 2 bestätigt: Assassin’s Creed hält Einzug in die Welt der Agenten.
Unter dem Motto “Step into the Brotherhood” können Spieler thematische Outfits, kosmetische Items und weitere Belohnungen freischalten, die von legendären Assassinen wie Ezio Auditore und Edward Kenway inspiriert sind.
Der Trailer zeigt eine Mischung aus Division‑Gameplay und ikonischen Assassin’s‑Creed‑Elementen – darunter die typischen Kapuzenlooks, Schatten‑Ästhetik und Anspielungen auf die jahrhundertealte Bruderschaft.
Das Event lädt dazu ein, die eigene Agenten‑Ausrüstung mit AC‑Themen zu erweitern und sich stilistisch in die Tradition der Assassinen einzureihen.
The Division 2 bleibt dabei seinem Kern treu: ein Shooter‑RPG mit einer umfangreichen Kampagne, die vollständig im Koop spielbar ist, sowie mehreren PvP‑Modi. Spieler kämpfen weiterhin um die Rettung von Washington, D.C., während die Erweiterung Warlords of New York sie auf die Jagd nach Aaron Keener schickt – einem abtrünnigen Agenten, der New York unter seine Kontrolle gebracht hat.
Das neue Crossover verbindet zwei der bekanntesten Ubisoft‑Marken und bietet Fans beider Reihen einen frischen Grund, erneut in die Welt von The Division 2 einzutauchen.
😶 okay… Ich mag The Division, wirklich……doch das passt irgendwie überhaupt nicht, null…. Nicht annähernd…. Kein bisschen…… Scheisse, was soll das?…. Sorry an alle die es mögen…
Nein, das geht nicht…🫣😶😶🌫️
Das passt wirklich nicht, allerdings finde ich es seltsam, dass es jetzt erst passiert und nicht schon viel früher, denkt alleine mal an die ganzen seltsamen Creed Outfits, Cyberhelden, Neonpferde, Liebeseinhornbären etc. und wieso nur Ezio, Mentor und Black Flag. Warum nicht auch Origins oder Odyssee? Oder ist das ein Hinweis auf das potentielle Remake, Teil 1 und Black Flag?
Finde ich irgendwie total unpassend.
Ah nee irgendwie holt mich das überhaupt nicht ab
Bei Watch Dogs Legion hat AC mega gut reingepasst grade um mal als Assassine in modern zu spielen aber auch wenn ich The Devision nicht spiele gebe ich den anderen Recht 🤷♂️, es passt 0.
Wow das ist ja ein Mega Einfall! Warum sind die da nicht schon früher drauf gekommen? Endlich mal als Assassine mit fetten Wummen am Besten paar Templer abknallen! Nicht immer nur das öde mit versteckter Klinge oder mit Schwertern oder Äxten etc…
Aber bitte dann noch ne Karneval-Saison einleiten.
Was ein Cringe
Bitte was warum müssen die in alle Spiele irgendwelche Charakter aus anderen Spielen ballern total unpassend 🤦🏻♂️