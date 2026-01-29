The Division 2: Assassin’s Creed betritt die Dark Zone im neuen Crossover‑Trailer

The Division 2 x Assassin’s Creed – Ezio und Edward betreten die Dark Zone im neuen Crossover‑Trailer.

Ubisoft hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der das nächste große Crossover für Tom Clancy’s The Division 2 bestätigt: Assassin’s Creed hält Einzug in die Welt der Agenten.

Unter dem Motto “Step into the Brotherhood” können Spieler thematische Outfits, kosmetische Items und weitere Belohnungen freischalten, die von legendären Assassinen wie Ezio Auditore und Edward Kenway inspiriert sind.

Der Trailer zeigt eine Mischung aus Division‑Gameplay und ikonischen Assassin’s‑Creed‑Elementen – darunter die typischen Kapuzenlooks, Schatten‑Ästhetik und Anspielungen auf die jahrhundertealte Bruderschaft.

Das Event lädt dazu ein, die eigene Agenten‑Ausrüstung mit AC‑Themen zu erweitern und sich stilistisch in die Tradition der Assassinen einzureihen.

The Division 2 bleibt dabei seinem Kern treu: ein Shooter‑RPG mit einer umfangreichen Kampagne, die vollständig im Koop spielbar ist, sowie mehreren PvP‑Modi. Spieler kämpfen weiterhin um die Rettung von Washington, D.C., während die Erweiterung Warlords of New York sie auf die Jagd nach Aaron Keener schickt – einem abtrünnigen Agenten, der New York unter seine Kontrolle gebracht hat.

Das neue Crossover verbindet zwei der bekanntesten Ubisoft‑Marken und bietet Fans beider Reihen einen frischen Grund, erneut in die Welt von The Division 2 einzutauchen.