The Division 2: Battle for Brooklyn feiert Jubiläum mit neuem Hunter-Event

Zum Jubiläum von Battle for Brooklyn startet The Division 2 ein neues Event mit zusätzlichen Belohnungen und einem neuen Hunter.

Ein neues Jubiläums-Event erweitert aktuell The Division 2 und bringt zusätzliche Inhalte rund um die Erweiterung Battle for Brooklyn ins Spiel.

Noch bis zum 4. Juni können Spieler in die Untergrundbereiche der Stadt zurückkehren und sich dort einem neuen Hunter stellen. Gleichzeitig wartet ein zeitlich begrenzter Event Pass mit kostenlosen und Premium-Belohnungen.

Im Mittelpunkt stehen dabei mehrere neue Outfits, die von bekannten Figuren und Fraktionen inspiriert wurden. Dazu zählen unter anderem kosmetische Inhalte im Stil von LMB Boss, Rat Queen, Danvers sowie dem Cleaners Boss.

Tom Clancy’s The Division 2 setzt mit dem Event erneut auf zusätzliche saisonale Inhalte und erweitert die Battle-for-Brooklyn-Thematik um neue kosmetische Freischaltungen sowie weitere Herausforderungen.

Der veröffentlichte Celebration-Teaser gibt bereits einen ersten Ausblick auf die Atmosphäre des Events und zeigt die düsteren Untergrundabschnitte, in denen Spieler dem neuen Hunter begegnen werden.

Entwickelt wird das Spiel von Ubisoft Massive, während Ubisoft die Veröffentlichung übernimmt.

Mit dem Jubiläums-Event baut The Division 2 seine langfristige Live-Service-Unterstützung weiter aus und liefert Spielern erneut zeitlich begrenzte Inhalte rund um die Battle-for-Brooklyn-Erweiterung.