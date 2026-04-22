The Division 2: Cherry Blossom-Event gestartet

Das zeitlich begrenzte The Division 2 Cherry Blossom-Event bietet Hinterhalte der Kitsunebi, Angriffe der Ronin, die freischaltbare Waffe „First Bloom“ sowie weitere Belohnungen.

In The Division 2 ist nun das zeitlich begrenzte „Cherry Blossom“-Event live! Das Event läuft bis zum 12. Mai und bietet Angriffe der Kitsunebi und Ronin, neue Verstecke, eine Community-Herausforderung und natürlich Kirschblüten, die Washington D.C. schmücken.

Als zusätzliches Extra erhalten alle Spieler, die sich während des Events einloggen, die Kopfbedeckung „Rising Sun“.

Die neuen Stadtdekorationen vermitteln zunächst Ruhe, bis eine Gruppe von fünf Kitsunebi Named Gegner auftaucht und den Angriff eröffnet.

Als Splittergruppe der Outcasts treten sie etwa alle zehn Minuten in Erscheinung und verfügen über besondere Kampfeigenschaften.

Ihr gemeinsamer Gesundheitslink sorgt dafür, dass der einem Gegner zugefügte Schaden auf die Gruppe verteilt wird, was es schwieriger macht, sie auszuschalten. Ihre eingesetzte Technologie ist jedoch instabil und kann zeitweise ausfallen, was zu einem Stromschlag bei einem einzelnen Gegner führt und den Gesundheitslink vorübergehend unterbricht. Diese Phase bietet, die Gelegenheit, Ziele zu isolieren und sie damit leichter auszuschalten.

Hält der Kampf länger an, treffen die Ronin ein.

Zu diesem Zeitpunkt erhalten die Spieler die Aufforderung, Verstärkung anzufordern, um diese deutlich stärkeren Gegner zu bewältigen.

Mit ihrem Eintreffen verändern sich die Kirschblütenblätter farblich zu Dunkelblau, die Musik wechselt und der Kampf beginnt. Insgesamt treten zwei Ronin auf, die bedächtiger agieren, widerstandsfähiger sind und für längere Gefechte gerüstet sind. Solo Agenten begegnen einem einzelnen Ronin, während Gruppen gleichzeitig gegen den Fuchs Ronin und den Roten Ronin antreten. Wenn man diese Gegner besiegt, winken spezielle Belohnungen.