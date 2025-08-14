The Division 2: Das nächste große Ding wird auf der Gamescom 2025 enthüllt

Ubisoft hat bestätigt, dass auf der Gamescom 2025 ein neues Großprojekt für The Division 2 vorgestellt wird. Die Enthüllung erfolgt im Rahmen von zwei Panels, die sich mit der kreativen Ausrichtung des Spiels und der Weiterentwicklung durch Community-Feedback beschäftigen.
Neben einem Rückblick auf das „Battle for Brooklyn“-DLC und einem Ausblick auf kommende Saisons wird erstmals ein bisher nur angedeutetes Projekt präsentiert, das die Zukunft des Spiels maßgeblich beeinflussen soll.
Ein Gutes Spiel es wird aber schnell eintönig
Geiles Spiel, keine Frage aber langsam wird echt Zeit für Teil 3.
Crossplay wäre ganz Nice