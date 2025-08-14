The Division 2: Das nächste große Ding wird auf der Gamescom 2025 enthüllt

Ubisoft gibt bekannt, das nächste große Ding für The Division 2 wird auf der Gamescom 2025 enthüllt. Zukunft der Serie im Fokus: Neues Update und Enthüllung geplant!

Ubisoft hat bestätigt, dass auf der Gamescom 2025 ein neues Großprojekt für The Division 2 vorgestellt wird. Die Enthüllung erfolgt im Rahmen von zwei Panels, die sich mit der kreativen Ausrichtung des Spiels und der Weiterentwicklung durch Community-Feedback beschäftigen.

Neben einem Rückblick auf das „Battle for Brooklyn“-DLC und einem Ausblick auf kommende Saisons wird erstmals ein bisher nur angedeutetes Projekt präsentiert, das die Zukunft des Spiels maßgeblich beeinflussen soll.