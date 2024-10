The Division 2: Free Weekend & Freundschaftprogramm

Autor:, in / The Division 2

Zur Feier der saisonalen Veröffentlichung von Year 6, Season 2 von Tom Clancy’s The Division 2 findet vom 31. Oktober bis zum 4. November ein Free Weekend statt, an dem außerdem The Division 2 (einschließlich Warlords of New York) bis zu 75 % günstiger angeboten wird.

Das Free Weekend ist auf PlayStation, Xbox und PC über Ubisoft Connect verfügbar. Spielerinnen und Spieler, die The Division 2 nach dem Free Weekend kaufen, können den Fortschritt mitnehmen. Während dieses Zeitraums sind auch Halloween-Twitch-Drops aktiviert.

Zusätzlich zum Free Weekend bietet das Freundschaftswerbungsprogramm aktuellen The Division 2-Spielerinnen und -Spielern (Werber) die Möglichkeit, Belohnungen im Spiel zu verdienen und ihre Liebe zum Spiel mit neuen Spielern (Rekruten) zu teilen.

Durch die Einladung erhalten sowohl Werber als auch Rekruten Belohnungen. Wenn aktuelle Spieler wiederkehrende Spieler einladen, The Division 2 zu spielen, werden beide ebenfalls belohnt. Weitere Informationen über die Teilnahme am Freundschaftswerbungsprogramm findet ihr hier.