The Division 2: Führt brutalen Realism-Modus ein

Zum zehnten Jubiläum von Tom Clancy’s The Division erweitert Massive Entertainment den zweiten Serienteil um einen besonders harten Spielmodus.

Im März erscheint der Realism Mode, der nur für Besitzer der Warlords‑of‑New‑York‑Erweiterung verfügbar ist und das bekannte Gameplay deutlich verschärft.

Der Modus setzt auf realistischere Schadenswerte, eine reduzierte Time‑to‑Kill und ein stark eingeschränktes HUD, wodurch Kämpfe unmittelbarer und deutlich riskanter ausfallen.

Die Entwickler beschreiben das Erlebnis als roh und unerbittlich. Ohne Levelsystem, ohne automatische Regeneration und mit spürbar weniger Munition entsteht ein Spielgefühl, das sich klar vom üblichen Looter‑Shooter‑Rhythmus abhebt. Fähigkeiten benötigen längere Abklingzeiten, während die Waffenwirkung stärker vom Kaliber abhängt. Spieler müssen für den Modus einen neuen Charakter erstellen, da viele der klassischen Progressionsmechaniken deaktiviert wurden.

Parallel dazu kündigt Massive einen The Division 2 Anniversary Pass an, der kosmetische Inhalte aus Reihen wie Rainbow Six Siege X, Splinter Cell und Ghost Recon umfasst. Details zu Preisen stehen noch aus, doch der Pass soll sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Stufen bieten.