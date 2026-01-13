The Division 2: Führt brutalen Realism-Modus ein

Zum zehnten Jubiläum von Tom Clancy’s The Division erweitert Massive Entertainment den zweiten Serienteil um einen besonders harten Spielmodus.
Im März erscheint der Realism Mode, der nur für Besitzer der Warlords‑of‑New‑York‑Erweiterung verfügbar ist und das bekannte Gameplay deutlich verschärft.
Der Modus setzt auf realistischere Schadenswerte, eine reduzierte Time‑to‑Kill und ein stark eingeschränktes HUD, wodurch Kämpfe unmittelbarer und deutlich riskanter ausfallen.
Die Entwickler beschreiben das Erlebnis als roh und unerbittlich. Ohne Levelsystem, ohne automatische Regeneration und mit spürbar weniger Munition entsteht ein Spielgefühl, das sich klar vom üblichen Looter‑Shooter‑Rhythmus abhebt. Fähigkeiten benötigen längere Abklingzeiten, während die Waffenwirkung stärker vom Kaliber abhängt. Spieler müssen für den Modus einen neuen Charakter erstellen, da viele der klassischen Progressionsmechaniken deaktiviert wurden.
Parallel dazu kündigt Massive einen The Division 2 Anniversary Pass an, der kosmetische Inhalte aus Reihen wie Rainbow Six Siege X, Splinter Cell und Ghost Recon umfasst. Details zu Preisen stehen noch aus, doch der Pass soll sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Stufen bieten.
Weiterhin kein Crossplay?
Oh Boy… 🙂↕️
Modus klingt dennoch interessant aber das benötigte DLC dazu, habe ich nicht.
Ob es mir zulege werde? Vllt wenn meine Jungs auch mit reingehen.
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber wenn Dir TD2 Spaß macht, gefällt Dir der DLC auf jeden Fall auch. Wir hatten richtig Spaß damit und das Geld hat sich gelohnt.
Warlords war gut gemacht. Hatte spaß damit, mit Battle Pass Dingern kann man mich aber jagen. Brauche ich nicht
Anfangs habe ich es noch durchgezogen, aber mir ging es irgendwann auch auf die nerven, da gebe ich Dir recht.
Ich habe witzigerweise nur den DLC Battle for Brooklyn gespielt und nicht mal das Hauptspiel 😁
Das ging? 😀
Ich dachte, man hätte für den Brooklyn DLC bestimmte Voraussetzungen gebraucht?!
Aber das ist bei mir schon verdammt lange her 🙂
Ja, das ging.
Auf der einen Seite war das Basisspiel frisch im Game Pass und auf der anderen Seite gab es keine großen Anforderungen und in dem DLC war ja der Level-Boost mit inbegriffen.
Ah, jetzt wird ein Schuh draus, ich habe nicht an den Level Boost gedacht und genau das war es, was mir nicht mehr eingefallen ist – man musste für den DLC LvL 40 sein 🙂
Wie gesagt, ist sehr lange her 😉
Wieso nicht so einen Mod im normalen Spiel, hab kein Bock auf den Extraction Scheiß aber mag Division an sich schon außer die Bulletsponges und das wäre ja dann erledigt mit dem Mod.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das hier nicht der angekündigte Extraction Modus „Survivals“.
Der soll nach dem Realism-Mode kommen und eben Sirvivals heißen.
Keine Ahnung, die Dark Zone war doch schon immer ne Art Extraction Modus🤷🏻♂️ denke halt das es nur in der Zone „realistischer“ wird.
Diese klassischen RE Outfits sind auf jeden Fall nicht übel, eine Art Zombie Modus wäre auf jeden Fall interessant in dem Zusammenhang.
Das klingt für mich nicht nach Spaß. ^^
Forderndes Gameplay.. klingt gut.. bin gespannt darauf
Schade, dass man den DLC dafür benötigt.