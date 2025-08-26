The Division 2: Fünf Personen haben das Spiel gerettet

Die Zukunft von The Division 2 wurde von nur fünf Personen gerettet, wie ein Produzent verraten hat.

Das The Division-Franchise feiert demnächst sein zehnjähriges Jubiläum. Auf der Gamescom stellte Ubisoft mit Survivors und The Pact neue Inhalte für The Division 2 vor.

Doch es sah nicht immer so gut aus für das Open-World-Agentenspiel.

Palle Hoffstein, Produzent bei Entwickler Massive, schrieb darüber in einer Reihe von Beiträgen auf X.

Demnach waren es nur fünf Leute, die The Division 2 zu einem Neustart verholfen haben. Dabei hätten diese fünf Personen gar nicht existieren dürfen, denn die Personalbesetzung für Spiele wird Jahre im Voraus geplant.

Man hatte keinen Plan, wie man The Division 2 wiederbeleben sollte. Doch es war eine interessante Herausforderung für Hoffstein und sein Team.

Schaut man sich die aktuelle Roadmap an, dann hatten sie definitiv Erfolg.