The Division 2: Fünf Personen haben das Spiel gerettet

Das The Division-Franchise feiert demnächst sein zehnjähriges Jubiläum. Auf der Gamescom stellte Ubisoft mit Survivors und The Pact neue Inhalte für The Division 2 vor.
Doch es sah nicht immer so gut aus für das Open-World-Agentenspiel.
Palle Hoffstein, Produzent bei Entwickler Massive, schrieb darüber in einer Reihe von Beiträgen auf X.
Demnach waren es nur fünf Leute, die The Division 2 zu einem Neustart verholfen haben. Dabei hätten diese fünf Personen gar nicht existieren dürfen, denn die Personalbesetzung für Spiele wird Jahre im Voraus geplant.
Man hatte keinen Plan, wie man The Division 2 wiederbeleben sollte. Doch es war eine interessante Herausforderung für Hoffstein und sein Team.
Schaut man sich die aktuelle Roadmap an, dann hatten sie definitiv Erfolg.
Das muss man Ubisoft schon zu Gute halten, dass sie ältere Titel mit Inhalten und kostenlosen Grafikpatches ausstatten.
Das Franchise wird 10 Jahre alt, nicht explizit The Division 2 wie im Text geschrieben. Nur kleine Info am Rande falls jemand genauso verwirrt sein sollte wie ich 🤪
Fehler passieren, einfach die 2 im Artikel weglassen, dann passt es wieder.
Wurde angepasst. Thx.
Ich habe damals The Division 1 richtig intensiv gespielt und es hat mir mega gefallen. Bei The Division 2 war es am Anfang anders irgendwie kam ich nicht so richtig rein und auch im Freundeskreis hat es kaum jemand gezockt. Irgendwann habe ich das Game dann mal für 2,99 € mitgenommen und seitdem bin ich wieder voll dabei und spiele es aktiv. Macht richtig Laune, und jetzt freue ich mich schon sehr auf Teil 3!
Die The Division Spiele laufen auch schon sehr lange.