The Division 2: Horrorspiel Dead by Daylight übernimmt das Kommando

Ab in den Nebel: Dead by Daylight feiert Jubiläum mit Crossover in The Division 2.

Zum 10. Jubiläum von Dead by Daylight startet Tom Clancy’s The Division 2 ein neues Crossover-Event. Ein frisch veröffentlichter Trailer gibt einen ersten Einblick in die Zusammenarbeit der beiden Spiele.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Event Pass, der zahlreiche kosmetische Inhalte bereithält.

Die Belohnungen sind vom düsteren Universum von Dead by Daylight inspiriert und bringen den charakteristischen Nebel sowie Horror-Elemente in die Welt von The Division 2.

Spieler können während des Events exklusive Outfits und weitere kosmetische Gegenstände freischalten, um ihre Agenten im Stil des asymmetrischen Horror-Hits anzupassen.

Mit dem zeitlich begrenzten Event feiern Ubisoft und Behaviour Interactive gemeinsam das zehnjährige Bestehen von Dead by Daylight und erweitern The Division 2 um ein weiteres namhaftes Crossover.