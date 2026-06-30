The Division 2: Horrorspiel Dead by Daylight übernimmt das Kommando

Zum 10. Jubiläum von Dead by Daylight startet Tom Clancy’s The Division 2 ein neues Crossover-Event. Ein frisch veröffentlichter Trailer gibt einen ersten Einblick in die Zusammenarbeit der beiden Spiele.
Im Mittelpunkt steht ein neuer Event Pass, der zahlreiche kosmetische Inhalte bereithält.
Die Belohnungen sind vom düsteren Universum von Dead by Daylight inspiriert und bringen den charakteristischen Nebel sowie Horror-Elemente in die Welt von The Division 2.
Spieler können während des Events exklusive Outfits und weitere kosmetische Gegenstände freischalten, um ihre Agenten im Stil des asymmetrischen Horror-Hits anzupassen.
Mit dem zeitlich begrenzten Event feiern Ubisoft und Behaviour Interactive gemeinsam das zehnjährige Bestehen von Dead by Daylight und erweitern The Division 2 um ein weiteres namhaftes Crossover.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da muss ich unbedingt nachher reinschauen, die sehen ja richtig geil aus. Ich finde die abgedrehten Skins in The Division 2 tatsächlich nicht störend, weil man so viele Optionen hat, die mit anderen Sachen zu kombinieren. Ich habe etliche Stunden damit verbracht, mir eigene kosmetische Sets zusammen zu basteln.
Danke für die Information! Ich hätte das Event sonst definitiv verpasst. 🙂👍🏻
Wenn der Survivor Modus kommt werde ich da wieder voll einsteigen. Wenn der nur halb so gut ist wie in Div 1 wird das ein banger.
Es scheinen genug Inhalte zu kommen, dass immer noch so viele es spielen, ist meiner Meinung nach ein eher unpassendes Crossover.
Finde es auch unpassend.. wie das Assassins Creed Crossover auch..
Werd ik mir ma anschauen, hatte schon länger vor es ma wieder zu spielen 😅✌🏻
Lustige Idee!