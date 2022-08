The Division 2: Inhalte von Season 10 und 11 auf Roadmap enthüllt

Autor:, in / The Division 2

Welche Inhalte Season 10 und 11 von The Division 2 umfassen, verriet Ubisoft in einer Roadmap.

Eine neue Roadmap zum Agenten-Shooter The Division 2 gibt Auskunft über die Inhalte der kommenden Monate.

Demnach wird Season 10 im September veröffentlicht, wie man in einem Live-Stream verraten hat. Ursprünglich sollte sie schon in diesem Monat an den Start gehen.

Season 10 wird demnach eine neue „Manhunt“-Jagd, neue Ausrüstung, Waffen sowie zwei Apparel-Events enthalten. Der Countdown Modus erhält zudem einen neuen Schwierigkeitsgrad, bei den Strongholds ist es sogar eine legendäre neue Schwierigkeit. Dazu kommen Quality of Life-Verbesserungen.

Auch Season 11 wurde schon in den Kalender eingetragen. Sie startet im Dezember in The Division 2.

Zum Inhalt gab der Publisher bekannt, dass eine neue „Manhunt“-Jagd und ein neuer Spielmodus zum Umfang zählen. Darüber hinaus können sich Agenten über neue Ausrüstung, Waffen, zwei Apparel-Events und Verbesserungen freuen.

Aufzeichnung des Live-Streams: