The Division 2: Into the Dark erweitert PvP-Balancing, Modifikatoren und neue Incursion Inhalte

The Division 2: Year 8 Season 2 „Into the Dark“ wird um PvP-Balancing, Modifikatoren und neue Endgame-Aktivitäten erweitert.

„Into the Dark“ für The Division 2 setzt den Ausbau der PvP-Systeme in Washington D.C. fort und leitet eine umfangreiche Balancing-Kampagne ein, die die Machtverhältnisse in PvP-Modi langfristig verändern soll. Im Mittelpunkt stehen Anpassungen an dominanten Talenten, reduzierte Machtspitzen sowie mehr Build-Vielfalt in Conflict und der Dark Zone.

Das Update markiert den Beginn einer mehrstufigen PvP-Überarbeitung, bei der besonders einflussreiche Talente abgeschwächt werden. Gleichzeitig sollen zusätzliche Builds konkurrenzfähiger werden, um ein breiteres Meta-Spektrum zu ermöglichen.

Ubisoft verweist zudem auf fortlaufende Anti-Cheat-Maßnahmen, die während der gesamten Season greifen sollen. Dieses erste Update bildet dabei nur die Grundlage für weitere Anpassungen im Verlauf von „Into the Dark“.

Ergänzt wird die Season durch ein neues Modifikatoren-System, das sowohl Spieler als auch Gegner beeinflusst. Ein globaler Modifikator stellt das Bergen von Probenbehältern aus den Dark Zones in den Mittelpunkt. Dazu kommen drei aktive Modifikatoren, die unter anderem Heilung, Waffenwechselgeschwindigkeit und Fähigkeitseffizienz verstärken. Bei ausreichender Anzahl gesammelter Proben wird automatisch der „Surged Active Modifier“ ausgelöst, eine verstärkte Version dieser Effekte.

Neun passive Modifikatoren erweitern das System zusätzlich um permanente Boni, etwa reduzierte Surge-Kosten sowie erhöhten Schutz gegen Toxizität und Statuseffekte in der Dark Zone. Auf der Gegenseite sorgen drei feindliche Modifikatoren für erhöhte Schwierigkeit, indem sie Gegner stärken, Verbündete in der Nähe unterstützen und den Toxizitätslevel in PvE-Dark-Zonen beschleunigen.

Im weiteren Verlauf der Season wird eine neue Incursion eingeführt, in der ein Staudamm und ein Wasserkraftwerk von den Rikers kontrolliert werden. Spieler sollen das Gebiet zurückerobern und dabei exklusive Belohnungen freischalten.

Auch die neuen geheimen Aufträge erweitern das Endgame. Während „Conspiracy Zone Hideout“ bereits verfügbar ist und ein unbekanntes SHD-Signal untersucht wird, folgt später „McMillan Reservoir Assault“, in dem ein Division-Agent zwischen die Fronten von True Sons und Hyenas gerät.

Zusätzlich bringt die Season neue Ausrüstung ins Spiel, darunter das Ortiz Reficere Gear Set mit Fokus auf Schutz und Heilung, das Edelweiss GPs Brand Set zur Verstärkung von Team-Schaden durch Heilung sowie die exotischen „Nurse’s Kneepads“, die Schutz für Spieler und Verbündete bieten. Ebenfalls neu sind das Exotic AR „Caduceus“ mit Reparatureffekt bei kritischen Treffern und das „Head Scratcher“-Talent.

Der „Into the Dark“ Season Pass ist für 1.000 Premium Credits erhältlich und bietet unter anderem exklusive kosmetische Inhalte, zusätzliche Kopien der exotischen Waffe Caduceus, Skins, Emotes sowie Premium Credits als Belohnung.

Begleitend dazu starten zeitlich begrenzte Twitch Drops mit Hyena-Thema, die zum Seasonstart bis zum 23. Juni verfügbar sind.