The Division 2: Into the Dark startet und schickt Agents zurück in die Dark Zones

Chaos breitet sich aus: The Division 2 macht die Dark Zones erneut zum Brennpunkt

Mit Into the Dark startet in The Division 2 eine neue Season, die Spieler zurück in die gefährlichsten Gebiete von Washington D.C. führt. Im Mittelpunkt stehen dabei erneut die berüchtigten Dark Zones, in denen sich die Lage weiter zuspitzt.

Verantwortlich dafür sind die Hyenas, die laut Ubisoft eine stärkere und gefährlichere Variante der Droge Spice in Umlauf gebracht haben. Die Fraktion nutzt die neue Versorgung, um ihren Einfluss auszubauen und noch mehr Chaos in der Hauptstadt zu verbreiten.

Um der Bedrohung entgegenzutreten, werden Agents in die Dark Zones geschickt. Dort beginnt die Geschichte der neuen Season und führt Spieler direkt in einige der riskantesten Bereiche der Spielwelt.

The Division 2: Into the Dark ist bereits verfügbar und ein neuer Cinematic-Trailer wurde veröffentlicht.

Das Live-Service-Update erweitert die fortlaufende Handlung des Shooters und setzt den Fokus auf PvPvE-Aktivitäten in den Dark Zones.

Tom Clancy’s The Division 2 kombiniert Shooter-Gameplay mit Rollenspiel-Elementen und bietet eine vollständig im Koop spielbare Kampagne. Neben den Ereignissen in Washington D.C. können Spieler in der Erweiterung Warlords of New York außerdem den ehemaligen Agenten Aaron Keener jagen, der die Kontrolle über New York übernommen hat.