The Division 2: Into the Dark startet und schickt Agents zurück in die Dark Zones

Mit Into the Dark startet in The Division 2 eine neue Season, die Spieler zurück in die gefährlichsten Gebiete von Washington D.C. führt. Im Mittelpunkt stehen dabei erneut die berüchtigten Dark Zones, in denen sich die Lage weiter zuspitzt.
Verantwortlich dafür sind die Hyenas, die laut Ubisoft eine stärkere und gefährlichere Variante der Droge Spice in Umlauf gebracht haben. Die Fraktion nutzt die neue Versorgung, um ihren Einfluss auszubauen und noch mehr Chaos in der Hauptstadt zu verbreiten.
Um der Bedrohung entgegenzutreten, werden Agents in die Dark Zones geschickt. Dort beginnt die Geschichte der neuen Season und führt Spieler direkt in einige der riskantesten Bereiche der Spielwelt.
The Division 2: Into the Dark ist bereits verfügbar und ein neuer Cinematic-Trailer wurde veröffentlicht.
Das Live-Service-Update erweitert die fortlaufende Handlung des Shooters und setzt den Fokus auf PvPvE-Aktivitäten in den Dark Zones.
Tom Clancy’s The Division 2 kombiniert Shooter-Gameplay mit Rollenspiel-Elementen und bietet eine vollständig im Koop spielbare Kampagne. Neben den Ereignissen in Washington D.C. können Spieler in der Erweiterung Warlords of New York außerdem den ehemaligen Agenten Aaron Keener jagen, der die Kontrolle über New York übernommen hat.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info werde auch wieder mal reinschauen 👍🏻
Werde passen, könnte aber ganz unterhaltsam sein.
Wird Zeit für Teil 3. 🙄
Und diesmal bitte ohne zerstückelte DZ und stattdessen mit ernsthaftem PvP. Nein, man muss ausgewiesene PvP Zonen nicht für irgendwelche PvE Rentner öffnen. Fressen oder gefressen werden war immer das Motto der DZ.
Wird mich vorläufig nit zurück ins Spiel holen 😅 danke für die Info. Die dark zones sind nit so prall
Sehr cool
Ich starte es direkt die Tage mal wieder
Bock habe ich, aber ich warte noch, bis der Central Park DLC verfügbar ist.
Erst kürzlich wieder ein Division Hörspiel gehört. Einfach ein geiles Universum.
The Division 3, please 🙏🏻