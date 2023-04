Autor:, in / The Division 2

Anfang Juni startet das fünfte Jahr voller Post-Launch-Inhalte für Ubisofts Loot-Shooter The Division 2. Ursprünglich sah der Plan von Entwickler Massive Studio ein Ende der Unterstützung mit dem 2020 veröffentlichten Title Update 12 vor, wie Creative Director Yannick Banchereau im Interview mit MP1st verrät.

Dass es letztlich anders kam, sei vor allem dem großen Erfolg der Warlords of New York-Erweiterung zu verdanken, der zu internen Diskussionen über eine Fortsetzung der Unterstützung von The Division 2 führte. Dank der Hilfe von Ubisoft Bukarest ließen sich die neuen Pläne letztendlich in die Tat umsetzen:

„Es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, oder? Das ist das Schöne daran. Es war eine echte Achterbahnfahrt, denn ja, der Plan war – nach Update 12, Ende 2020 – das Spiel nicht mehr zu unterstützen. Wir haben mit der Arbeit am Star Wars-Spiel begonnen, wir haben das Avatar-Spiel. Alle bei Massive waren sehr beschäftigt, und die Idee war, dass wir die Leute nur für diese Projekte brauchen.“ „Es lag nicht daran, dass The Division 2 schlecht war, sondern daran, dass wir die Leute für die anderen Projekte brauchten. Was passiert ist, ist, dass das Spiel erfolgreich geblieben ist, und sogar erfolgreicher, als wir es nach der Veröffentlichung von Warlords of New York und den verschiedenen Seasons erwartet hatten. Das ermöglichte es uns, das Gespräch intern wieder aufzunehmen und zu sagen: ‚Vielleicht sollten wir weitermachen‘.“ „Wirklich jeder wollte mitmachen, aber die größte Herausforderung war, dass wir Leute brauchten. Die Leute, die wir für das Projekt hatten, sind zu unseren [anderen] Projekten gewechselt und wir konnten sie nicht einfach zurückrufen und sagen, kommt zurück zu The Division. Das war die größte Herausforderung für uns, ein Team zu finden, und das haben wir mit Ubisoft Bukarest geschafft.“