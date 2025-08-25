The Division 2: Neue Bedrohung durch feindliche Allianz in The Pact

True Sons, Hyenas und Outcasts schließen sich zusammen – Start der neuen Season The Division 2: The Pact am 9. September!

Mit The Pact beginnt am 9. September die nächste Season von Tom Clancy’s The Division 2. In dieser neuen Phase der Handlung schließen sich die feindlichen Fraktionen True Sons, Hyenas und Outcasts zu einer Allianz zusammen.

Ihr als Agenten der Division werdet mit einer eskalierenden Bedrohung konfrontiert, die ein koordiniertes Vorgehen gegen diese neue Macht erfordert. Die Trailer zeigen erste Hinweise auf die geplanten Operationen der Gegner und rufen euch dazu auf, euch vorzubereiten und sofort zu handeln.

Die neue Season bringt nicht nur erzählerische Entwicklungen, sondern auch spielerische Erweiterungen. Dazu gehören neue Aktivitäten wie „Retaliation“, eine offene Welt-Erfahrung mit überarbeiteten Kontrollpunkt-Mechaniken und neuen Möglichkeiten zur Beschaffung von exotischer Ausrüstung. Diese Inhalte bleiben dauerhaft im Spiel verfügbar und erweitern die bestehenden Systeme.

The Division 2 ist ein Online-Action-Rollenspiel, das euch in ein post-pandemisches Washington, D.C. versetzt.

Ihr übernehmt die Rolle von zivilen Agenten, die als letzte Verteidigungslinie gegen den Zusammenbruch der Gesellschaft kämpfen. Die Kampagne ist vollständig im Koop spielbar und wird durch PvP-Modi ergänzt. In der Erweiterung Warlords of New York verfolgt ihr den abtrünnigen Agenten Aaron Keener, der New York unter seine Kontrolle gebracht hat.