The Division 2: Neue Season The Pact ab sofort verfügbar

Für The Division 2 ist die neue Season The Pact ab sofort verfügbar, die Retaliation einführt und neue exotische Ausrüstung und Waffen sowie spezielle Events bietet.

Ubisoft kündigt an, dass die neue Season für Tom Clancy’s The Division 2 ab sofort verfügbar ist. In The Pact drohen die Fraktionen True Sons, Outcasts und Hyenas ein Bündnis gegen The Division zu schmieden.

Dieses Bündnis wäre mächtig genug, das Kräfteverhältnis in Washington D.C. zu verändern und wäre die gefährlichste Bedrohung, der sich The Division je stellen musste.

Während die Spieler und Spielerinnen daran arbeiten, diesen Plan zu sabotieren, führt die neue Open-World-Aktivität namens Retaliation viele neue Herausforderungen in die Spielwelt ein und zugleich neue Möglichkeiten, exotische Waffen und Ausrüstung herzustellen.

Neue saisonale Modifikatoren fügen fraktionsspezifische Fähigkeiten hinzu und über den Season Pass lassen sich jede Menge neue Ausrüstungen und Waffen erwerben.