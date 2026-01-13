The Division 2: Neue Year 8-Inhalte und Überraschungen stehen bevor

The Division 2 geht in Year 8 weiter und bringt neue Inhalte und weitere Überraschungen mit sich.

Tom Clancy’s The Division 2 steuert auf ein bemerkenswertes Jubiläum zu und erhält gleichzeitig grünes Licht für ein weiteres Jahr voller neuer Inhalte.

Auf dem FPSDay‑Event in Japan wurde bestätigt, dass Year 8 in Entwicklung ist. Game Designer Raul‑Sebastian Birnoschi kündigte dafür spannende Enthüllungen, frische Gameplay‑Elemente und Herausforderungen an, die im Laufe des Jahres auf die Spieler zukommen sollen.

Mehr Details folgen im März, passend zum Start der Anniversary Season, die unter anderem einen besonders harten Realism Mode einführt. Creative Director Yannick Banchereau deutete zudem an, dass Massive noch einige Überraschungen bereithält.

Auf dem Event war ein Banner zu sehen, das auf eine mögliche The Division Definitive Edition hindeuten könnte, doch konkrete Informationen stehen noch aus.

Auch ein Hinweis auf The Division 3 gab es schon. Der Nachfolger wurde bereits 2023 angekündigt, und Executive Producer Julian Gerighty beschrieb das Projekt zuletzt als ein Monster, ohne weitere Details zu nennen. Das deutet darauf hin, dass die Entwicklung noch Zeit benötigt, aber Raum für erste Einblicke besteht.

Für The Division 2 selbst bietet sich ein weiteres großes Feature für Year 8 an: Survivors. Der Modus orientiert sich am Survival‑DLC des ersten Teils und versetzt Washington D.C. in einen heftigen Schneesturm, während Spieler Ressourcen sammeln und ums Überleben kämpfen.

Dieses Konzept gilt als heißer Kandidat für die kommenden Inhalte.

Das Video gibt es hier für euch: