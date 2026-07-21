The Division 2: Neues Event bringt Sandstürme, Hunter und exklusive Belohnungen

The Division 2 erhält mit dem Dust Storm-Event ein zeitlich begrenztes Spielevent, das vom 21. Juli bis zum 11. August läuft. Im Mittelpunkt stehen dynamische Wettereffekte, neue Herausforderungen und zahlreiche Belohnungen.

Während des Events fegen Sandstürme durch Lower Manhattan und verändern die Sichtverhältnisse sowie die Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Die dynamischen Wettereffekte sorgen für eine neue Spielerfahrung und verändern bekannte Einsatzgebiete spürbar.

„Erlebt dynamische Wetterbedingungen, die Lower Manhattan verändern und das Schlachtfeld neu gestalten.“

Spieler können sich außerdem mächtigen neuen Bossen stellen, einen neuen Hunter herausfordern und exklusive Belohnungen sowie Twitch Drops freischalten.

Passend zum Event kehrt auch der Realism-Modus zurück und bietet eine alternative Möglichkeit, Lower Manhattan unter den erschwerten Bedingungen zu erleben.

Zusätzlich gewährt Ubisoft während des Aktionszeitraums kostenlosen Zugang zur Erweiterung Warlords of New York, sodass auch zurückkehrende Spieler direkt in die Ereignisse rund um das Event einsteigen können.

Das Dust Storm-Event ist vom 21. Juli bis zum 11. August in The Division 2 verfügbar.