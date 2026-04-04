The Division 2: Rise Up Launch-Trailer startet Year 8 mit neuen Inhalten

Tom Clancy’s The Division 2 startet mit „Rise Up“ in das Jahr 8 und präsentiert im offiziellen Launch-Trailer eine neue Season voller Inhalte, Herausforderungen und frischer Spielmöglichkeiten.
Im Fokus der neuen Saison steht der zunehmende Druck durch die Black Tusk, die als zentrale Bedrohung weiterhin eine wichtige Rolle im Spielgeschehen einnehmen. Spieler werden dazu aufgefordert, ihre Agenten weiter zu stärken, neue Strategien zu entwickeln und sich den steigenden Anforderungen zu stellen.
Die Inhalte von „Rise Up“ umfassen eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter zeitlich begrenzte Events, neue Herausforderungen sowie die Rückkehr der sogenannten Classified Assignments. Ergänzt wird das Ganze durch einen neuen Season Pass, der zusätzliche Belohnungen und Fortschrittssysteme bietet.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ubisoft hat es echt verpennt mit dieser Marke die Extraction-Shooter zu dominieren. Die Darkzone war gut und originell, wurde aber nicht vernünftig weiterentwickelt.
Darkzone? Du meinst wohl eher Camperzone.
Ubisoft macht echt gute Trailer 👍.
Glaube nicht das ich noch mal Division 2 spiele. Trailer ist ganz gut gemacht.
The Division ist schon einfach Mega gut.
Absolut, wir spielen es heute noch und haben nur wegen Warhammer 40k 2 eine Pause eingelegt. TD2 hat eine ganz spezielle Atmosphäre für mich.
Ja cool das wollte ich eigentlich auch nochmal zocken? Lohnt sich oder?
Auf jeden Fall die Atmosphäre ist echt super bei the Division
Absolut, es loht sich auf jeden Fall. Grafisch ist es immer noch gut bis sehr gut und auch das Gameplay macht uns Spaß ohne Ende.
Ein paar Stimmen, und die Kritik verstehe ich auch, finden es ätzend das manche Gegner 4 Magazine brauchen bis sie down gehen. ABer mei, dafür steckt man selbst auch viel ein 😀
Der Trailer ist echt gut aber die Luft beim Spiel ist raus
Das Spiel finde ich auf allen Leveln Top!
Atmosphäre, Grafik, Game- sowie Gunplay, Progression, alles wunderbar abgestimmt. Habe mir erst die Erweiterungen New York und Brooklyn geholt. Irgendwann für die Zukunft.
Eines der wenigen Spiele (zusammen mit The Division 1) was eine echte, harte Herausforderung bietet, auch für Einzelspieler!🥰