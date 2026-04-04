The Division 2: Rise Up Launch-Trailer startet Year 8 mit neuen Inhalten

The Division 2: Rise Up startet Year 8 mit neuen Inhalten, Events und der Rückkehr von Classified Assignments.

Tom Clancy’s The Division 2 startet mit „Rise Up“ in das Jahr 8 und präsentiert im offiziellen Launch-Trailer eine neue Season voller Inhalte, Herausforderungen und frischer Spielmöglichkeiten.

Im Fokus der neuen Saison steht der zunehmende Druck durch die Black Tusk, die als zentrale Bedrohung weiterhin eine wichtige Rolle im Spielgeschehen einnehmen. Spieler werden dazu aufgefordert, ihre Agenten weiter zu stärken, neue Strategien zu entwickeln und sich den steigenden Anforderungen zu stellen.

Die Inhalte von „Rise Up“ umfassen eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter zeitlich begrenzte Events, neue Herausforderungen sowie die Rückkehr der sogenannten Classified Assignments. Ergänzt wird das Ganze durch einen neuen Season Pass, der zusätzliche Belohnungen und Fortschrittssysteme bietet.