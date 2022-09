The Division 2: Saison 10: Preis der Macht erscheint morgen

Autor:, in / The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 Saison 10: Preis der Macht wird am 13. September veröffentlicht und bietet neue Schwierigkeitsgrade für den Countdown-Modus, zwei Stützpunkte, Verbesserungen der Lebensqualität, Bekleidungsereignisse, einen neuen Season Pass und mehr. Saison 10: Preis der Macht ist für alle Besitzer von The Division 2 Die Warlords von New York und Ubisoft+ Abonnenten erhältlich.

Die neue Staffel folgt der Geschichte des neuesten Ziels, das es aufzuspüren gilt: General Peter Anderson. General Anderson, der nach dem Sturz von Antwon Ridgeway nach Macht strebt, während die True Sons nach einer neuen Ausrichtung suchen, sieht eine Gelegenheit, ein neues Team aufzubauen und The Division zu Fall zu bringen. General Anderson schließt Frieden mit den Black Tusk, und The Division muss Sokolovas fortschrittliches Team (Trig, Micro, Chirpy und Lucky) ausfindig machen und neutralisieren, bevor der Zusammenschluss abgeschlossen ist. Saison 10 ist die zweite von drei Saisons für Year 4 von The Division. Weitere Details über alles, was in Saison 10 verfügbar ist, werden am 12. September um 16:00 Uhr MESZ/ 07:00 Uhr PST in einem Livestream zu The Divison 2 bekannt gegeben.

Auf der Forward kündigte The Division 2 außerdem an, dass die Arbeiten an den Inhalten für Year 5 im nächsten Jahr beginnen werden.