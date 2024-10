The Division 2: Season 2 Shades of Red enthüllt

Autor:, in / The Division 2

Ubisoft kündigt den Start der Season 2 von Year 6 für Tom Clancy’s The Division 2 an, die zugleich den Beginn eines saisonalen Erlebnisses für die Spieler markiert.

Aaron Keener befindet sich im Weißen Haus in Gewahrsam und will einen Deal mit der Division aushandeln. Bevor die Agenten erfahren können, was er weiß, müssen sie die anderen Mitglieder von Keeners Team in Sicherheit bringen, angefangen bei Theo Parnell.

In der neuen saisonalen Erfahrung werden die Spielerinnen und Spieler ein neu strukturiertes Fortschrittssystem mit sieben aufeinanderfolgenden Missionen (jede Mission enthält acht Ziele) erleben. Dieses System führt die Spieler durch die frühen Phasen jeder neuen Mission und bietet eine Mischung aus Herausforderungen und Zielen, die wichtige Mechaniken einführen.

Mit der heute erscheinenden Season 2 können die Spielerinnen und Spieler verschiedene Belohnungen verdienen, darunter XP, Season Pass XP, Fortschritts-beschleunigende Gegenstände, Ressourcen und aktive Modifikatoren. Mit dem Abschluss der Season erhalten die Spielerinnen und Spieler einen einzigartigen kosmetischen Gegenstand.

Saisonale Modifikatoren: Als Teil von Season 2 werden die Spielerinnen und Spieler saisonale Modifikatoren kennenlernen, die eine Abwechslung zu den traditionellen Regeln und Mechanismen des Spiels bieten und den Kern für das einzigartige Gameplay jeder Season ausmachen.

Der Launch-Trailer für Shades of Red kann hier angesehen werden:

Vier Arten von Modifikatoren werden eine Rolle bei der Gestaltung des Spielerlebnisses spielen:

Globale Modifikatoren – Globale Modifikatoren geben das allgemeine Thema der Season vor und sind immer aktiv, solange das System aktiviert ist, und beeinflussen den Kern des Gameplays. Der globale Modifikator dieser Season – „Point Blank“ – gibt den Spielerinnen und Spielern einen Schadensbonus, der davon abhängt, wie nah sie am Feind sind.

– Globale Modifikatoren geben das allgemeine Thema der Season vor und sind immer aktiv, solange das System aktiviert ist, und beeinflussen den Kern des Gameplays. Der globale Modifikator dieser Season – „Point Blank“ – gibt den Spielerinnen und Spielern einen Schadensbonus, der davon abhängt, wie nah sie am Feind sind. Aktive Modifikatoren – Diese funktionieren wie „ultimative“ Fähigkeiten und geben den Agenten einen kurzen Energieschub. Agenten können aus einer Reihe von aktiven Modifikatoren wählen, aber es kann immer nur einer ausgerüstet werden.

– Diese funktionieren wie „ultimative“ Fähigkeiten und geben den Agenten einen kurzen Energieschub. Agenten können aus einer Reihe von aktiven Modifikatoren wählen, aber es kann immer nur einer ausgerüstet werden. Passive Modifikatoren – Passive Modifikatoren sind in vier Kategorien unterteilt: Kurz-, Mittel-, Langstrecken- und Multizonen-Modifikatoren (nur ein Multizonen-Modifikator kann aktiv sein, da er unabhängig davon funktioniert, wo sich die Gegner befinden). Die Spielerinnen und Spieler können bis zu drei dieser Modifikatoren ausrüsten, die in Verbindung mit den globalen Modifikatoren zusätzliche Boni verleihen.

– Passive Modifikatoren sind in vier Kategorien unterteilt: Kurz-, Mittel-, Langstrecken- und Multizonen-Modifikatoren (nur ein Multizonen-Modifikator kann aktiv sein, da er unabhängig davon funktioniert, wo sich die Gegner befinden). Die Spielerinnen und Spieler können bis zu drei dieser Modifikatoren ausrüsten, die in Verbindung mit den globalen Modifikatoren zusätzliche Boni verleihen. Feindliche Modifikatoren – Diese Modifikatoren zeigen an, wie sich Feinde an die neuen Fähigkeiten des Agenten anpassen. Im Laufe der Season erhalten die Feinde nach und nach neue Fähigkeiten, die mit bestimmten Gegnertypen verbunden sind, was die Agenten zwingt, alle vier Modifikatoren strategisch einzusetzen, um gegen sie zu bestehen.

Prioritätsziele – Das Prioritätszielsystem, das ab Stufe 30 verfügbar ist, bietet eine Vielzahl von Zielen und verbessert die Art und Weise, wie Spielerinnen und Spieler Gegenstände und Ressourcen farmen können. Die Spieler können aus drei Zielen wählen, die jeweils auf begrenzten Informationen wie Ort, Dauer, Belohnungskategorie und Missionsart basieren. Sobald das Ziel ausgewählt ist, können Spieler diese Mission annehmen und erhalten alle Details über das Ziel und seine Belohnungen.

Manhunt Scouts – Dieses neue System wird die Geschichte des Spiels vorantreiben und verlangt von den Spielerinnen und Spielern, wöchentliche Aktivitäten zu absolvieren, die Belohnungen wie Ausrüstung, Erfahrungspunkte, Materialien und neue Sammelobjekte einbringen. Jede Woche können die Agenten einen Scout in Angriff nehmen, der aus drei verschiedenen Aktivitäten besteht. Diese Aktivitäten variieren und die Spieler müssen jeweils ein kleines Rätsel lösen, um sie abzuschließen. Die Aktivitäten sollten in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden. Sobald alle drei Aktivitäten abgeschlossen sind, erhalten die Spieler eine Scout-Belohnung.

Wenn alle Aktivitäten in einem Scout abgeschlossen sind, erhalten die Spieler eine größere Belohnung und ein einzigartiges Sammelobjekt. Auf neue Scouts kann jedoch erst zugegriffen werden, wenn der aktuelle Scout abgeschlossen ist.

Am Ende der Saison schalten alle abgeschlossenen Scouts die Manhunt Climax Mission frei. Wenn Spieler die Manhunt Climax Mission abschließen, wird die brandneue Schwierigkeit Master Climax Mission freigeschaltet. Spielerinnen und Spieler können sich durch den Abschluss der Master Climax Mission einen exklusiven Bonus verdienen.