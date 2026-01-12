The Division 2: Spektakuläres Crossover mit Avatar

Mit einem ungewöhnlichen Schulterschluss verbindet Ubisoft zwei seiner größten Marken und bringt Avatar Frontiers of Pandora direkt in die Welt von The Division 2.

Das Crossover Event läuft vom 13. bis 27. Januar und bietet eine komplette Reihe kostenloser Belohnungen, die ihr euch über eine thematische Projektkette erspielen könnt.

Zum Start öffnet sich eine siebentägige Abfolge neuer Projekte, die jedem Agenten zugänglich ist, der das Projekt System nutzen kann. Jede Etappe führt zu markierten Gegnern in der Stadt, wodurch eure täglichen Einsätze zu gezielten Jagden werden, die mit jedem erledigten Ziel wertvoller ausfallen.

Wer die gesamte Kette abschließt, erhält das vollständige RDA SecOps Uniform Set, das optisch klar an die militärische Präsenz aus Pandora angelehnt ist.

Zusätzlich warten auffällige Spezialisierungs Waffen-Skins, die vom Stil des Ash-Clans inspiriert wurden. Sharpshooter, Gunner und Firewall bekommen jeweils ein eigenes Design, das eure Ausrüstung mit einem Hauch von Pandora versieht. Während der Jagd sammelt ihr außerdem Named Caches und Exotic Components ein.

Täglich schaltet sich ein neues Projekt frei, und alle sieben müssen vor dem 27. Januar abgeschlossen werden. Wer sich rechtzeitig einloggt und seine Ziele ausschaltet, sichert sich das komplette Crossover-Paket, bevor es wieder verschwindet.

Das Event läuft nur für kurze Zeit und bringt frischen Schwung in die Agenten Routine von The Division 2.