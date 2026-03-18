The Division 2: Startet Special Anniversary Event Pass mit Realism Mode

In The Division 2 ist der Special Anniversary Event Pass ab sofort verfügbar. Spieler können den zeitlich begrenzten Realism Mode ausprobieren und Belohnungen im kostenlosen sowie Premium-Tier freischalten.

Zu den kosmetischen und spielrelevanten Belohnungen gehören Ausrüstungssets, die von Rainbow Six Siege, Splinter Cell und Ghost Recon inspiriert sind.

Der Event Pass endet am 2. April, sodass Spieler die Gelegenheit haben, alle Belohnungen rechtzeitig zu sichern. Realism Mode bietet zudem eine neue Herausforderung für Agenten, die taktisches Vorgehen und Präzision belohnt.