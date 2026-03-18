The Division 2: Startet Special Anniversary Event Pass mit Realism Mode

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Image: Ubisoft

The Division 2 Event Pass startet – exklusive Belohnungen und Realism Mode.

In The Division 2 ist der Special Anniversary Event Pass ab sofort verfügbar. Spieler können den zeitlich begrenzten Realism Mode ausprobieren und Belohnungen im kostenlosen sowie Premium-Tier freischalten.

Zu den kosmetischen und spielrelevanten Belohnungen gehören Ausrüstungssets, die von Rainbow Six Siege, Splinter Cell und Ghost Recon inspiriert sind.

Der Event Pass endet am 2. April, sodass Spieler die Gelegenheit haben, alle Belohnungen rechtzeitig zu sichern. Realism Mode bietet zudem eine neue Herausforderung für Agenten, die taktisches Vorgehen und Präzision belohnt.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 360060 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.03.2026 - 20:18 Uhr

    Die Skins sehen ganz cool aus, aber animiert bin ich nicht dafür extra das Spiel zu zocken.

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  2. d4wGkw0n 36040 XP Bobby Car Raser | 18.03.2026 - 21:51 Uhr

    Cool, aber reizt mich nicht sonderlich.
    Da warte ich lieber, bis der neue DLC draußen ist.

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