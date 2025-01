The Division 2: Story-DLC erneut verschoben

Autor:, in / The Division 2

Ubisoft verschiebt abermals einen Story-DLC für das Open-World-Agentenspiel The Division 2.

Schon im letzten Jahr sollte es einen neuen Story-DLC für The Division 2 geben. Entwickler Massive Entertainment verschob diesen aber auf das Jahr 2025.

Obwohl das neue Jahr noch jung ist, gab man jetzt bekannt, dass der DLC auch im Jahr 2025 nicht erscheinen wird. Einen neuen Termin oder Zeitraum nannte man nicht. Die Verschiebung erfolgt also auf unbestimmte Zeit.

Als Grund nannte man den Wunsch, den Spielern das beste Erlebnis liefern zu wollen, dafür nehme man sich „ein wenig Extrazeit“, weshalb der DLC nicht in Jahr 6 erscheinen wird.

Trotz der für Fans enttäuschenden Nachricht wird es am 25. Februar eine Season in The Division 2 geben.