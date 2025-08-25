The Division 2: Survivors Extraktions-Modus angekündigt

Image: Ubisoft

Für The Division 2 wurde mit Survivors ein Extraktions-Modus angekündigt.

Ubisoft hat auf der Gamescom während eines Panels weitere Pläne für die Zukunft der The Division-Franchise offengelegt.

Mit The Division 2: Survivors kündigt man eine überarbeitete Version der Spielerfahrung an in Form eines Extraktions-Modus an. Er wird von Magnus Jansén als Creative Director geleitet und befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung.

Julian Gerighty, Executive Producer sagte bezüglich der Entwicklung und er Kommunikation mit den Fans: „The Division 2: Survivors ist genauso euer Baby wie unseres, und wir bemühen uns um Transparenz während der Entwicklung. Klare Kommunikation und die Einbindung der Community stehen im Mittelpunkt, während wir diese neue Erfahrung aufbauen, und wir werden euch auf unserem Weg durch die Entwicklung eng einbinden.“

Ins Detail ging man bei The Division 2: Survivors nicht. Man zeigte aber erste Konzeptbilder sowie eine Roadmap, in der Survivors für frühestens 2026 eingetragen ist.

Darüber hinaus wurde auch The Division 2: The Pact angekündigt. Einzelheiten dazu findet ihr in dieser Meldung.

Quelle
  1. Hille 3490 XP Beginner Level 2 | 25.08.2025 - 16:21 Uhr

    Freude pur!! hoffentlich wird es nicht gecancelt , wie Heartland.. Washington im Schnee.. Freude, Freude……….

    0

