The Division 2: Termin für Season 11: Reign of Fire steht fest

Der Starttermin für The Division 2 Season 11: Reign of Fire wurde für Ende Februar festgelegt.

Agenten in Washington müssen sich nur noch wenige Tage gedulden, ehe sie neue Aufträge in The Division 2 erhalten. Ubisoft kündigt Season 11: Reign of Fire für den 28. Februar an.

Nur einen Tag zuvor, also am 27. Februar, wird Massive Entertainment einen Live-Stream veranstalten. Darin erfahren die Spieler von den Entwicklern, was sie von der neuen Season des Open-World-Actionspiels erwarten können.

Den Live-Stream können Spieler auf twitch.tv/thedivisiongame mitverfolgen.