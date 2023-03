The Division 2: Trailer stellt Necessary Tactics Apparel Event vor

Autor:, in / The Division 2

Ubisoft stellt in einem neuen Trailer das Necessary Tactics Apparel Event für The Division 2 genauer vor.

In einem neuen The Division 2 Trailer gibt es jetzt Informationen und Eindrücke zum Necessary Tactics Apparel Event. Dieses neue Event enthält 33 neue taktische Kleidungsstücke für euren Agenten, darunter 6 neue Outfits. Das Necessary Tactics Apparel Event ist jetzt verfügbar.