The Division 2: Year 6 Season 1 gestartet

The Division 2: Year 6 Season 1 – First Rogue ist jetzt verfügbar. The Division 2: Year 6 Season 1 – First Rogue beendet Ubisoft die Trennung zwischen Division 2- und Warlords of New York-Besitzern.

Alle Besitzer von Tom Clancy’s The Division 2 können jetzt ihre Charaktere auf Stufe 40 hochstufen, ohne Warlords of New York besitzen zu müssen.

Dazu gibt es hier einen First Rogue Official Launch Trailer zu sehen: