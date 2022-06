The Division Heartland: Enthält vier statt zwei Spielmodi und ist der Fertigstellung laut Gerücht

Autor:, in / The Division Heartland

Neue, inoffizielle Details zum Ubisoft-Spiel The Division Heartland hat Tom Henderson in einem Artikel zusammengefasst.

Dort heißt es unter anderem, dass das Spiel nun vier statt bislang zwei Spielmodi haben wird.

Wir haben die Informationen zu den Modi zusammengefasst.

Excursion

Der PvE-Modus hieß zuvor Expedition und wird von Henderson als Vorbereitung auf den Modus Storm (siehe unten) und damit als eine Art Tutorial verstanden. In Excusion steht Plündern und Erforschen im Vordergrund, während man gegen die feindliche KI bestehen muss. Ziel ist es, den Weg zum Hubschrauber zu meistern, um ausgeflogen zu werden.

Storm

Als Hauptmodus von The Division Heartland steht auch in Storm das Plündern, Erforschen und Überleben im Fokus. Während einem aber in Excursion noch die KI auf die Pelle rückte, sind hier echte Spieler die Gegner. Das tödliche Gas wird sich an zufälligen Stellen der Karte ausbreiten, was eine neue Art von Herausforderung darstellt.

Nightfall

In diesem PvE-Modus plündern Spieler ebenfalls, bringen ihre Beute aber zurück in ihre Basis und kämpfen ums Überleben. Eine zusätzliche Herausforderung stellen Ziele dar, die durchgehend erfüllt werden soll. So müssen Spieler etwa Daten von Agenten bergen, Ziele aufspüren oder Baken aufstellen.

Die Extraktion findet in Nightfall zudem nicht per Hubschrauber statt, sondern ein Fußmarsch zum Ende der Karte ist vonnöten. Das Interessante dabei: Sobald es dunkel wird, können Spieler die Karte nicht verlassen. Stattdessen müssen sie bis zum Sonnenaufgang gegen die KI-Feinde, genannt „Vultures“, überleben.

Hunt

Bei Hunt soll es sich um einen reinen PvP-Modus handeln. Viele Details darüber sind nicht bekannt. Vermutlich kämpfen Spieler hier ohne die KI gegeneinander.

Wie Henderson schreibt, wird The Division Heartland derzeit aktiv getestet. Crossplay soll ebenfalls vorhanden sein. Weiterhin soll das Inventar- und Ausrüstungssystem überarbeitet worden sein, wodurch es für Spieler von The Division vertrauter ist.

Eine Veröffentlichung des Spiels erwartet Henderson für Ende des Jahres. Denn basierend auf dem Material, was man ihm zeigte und seinen bisherigen Eindrücken, sah es kurz vor der Fertigstellung aus.