The Division Heartland: PvEvP-Modus für 45 Spieler enthalten

Das kostenlose The Division Heartland wird auch einen PvEvP-Modus für 45 Spieler enthalten, in dem Spieler Plündern und Kämpfen.

Mit The Division Heartland arbeitet das Ubisoft-Studio Red Storm Entertainment an einem Free-to-Play-Spiel basierend auf der Marke The Division.

Am Wochenende gab es erstmals rund 20 Minuten Gameplay zu sehen. Dabei handelte es sich aber nicht um ein offizielles Video, sondern um Spielszenen aus der Alpha-Preview-Version des Spiels, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Durch das geleakte Gameplay kamen nun weitere Details zum Spiel ans Licht. So ist mit Silver Creek der Schauplatz von The Division Heartland bekannt, in dem es neben dem Modus „Expedition“ auch den PvEvP-Modus „Storm“ für 45 Spieler geben soll.

Im geleakten Video spricht auch Lead Game Designer Taylor Epper. Über die beiden Spielmodi sagte er, dass man darin „plündern, erforschen, kämpfen und überleben müsse, während Spieler gleichzeitig der aggressivsten und unberechenbarsten Virenverseuchung aus dem Weg gehen, die The Division je gesehen hat.“