The Division Heartland: Ubisoft stampft Shooter ein

Ubisoft hat die Entwicklung des Shooters The Division Heartland eingestellt, der drei Jahre zuvor angekündigt wurde.

Am Mittwoch wurden Mitarbeiter intern von Ubisoft darüber informiert, dass man die Arbeiten an The Division Heartland einstellt.

Ubisoft bestätigte gegenüber Insider Gaming: „Nach reiflicher Überlegung haben wir die harte Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Tom Clancy’s The Division Heartland mit sofortiger Wirkung einzustellen.“ „Unsere Priorität liegt nun darin, die talentierten Teammitglieder unseres Studios Red Storm Entertainment zu unterstützen, die sich neuen Projekten innerhalb unseres Unternehmens zuwenden werden, darunter XDefiant und Rainbow Six.“

Der First-Person-Shooter mit Free-to-Play-Modell wurde im Mai 2021 enthüllt und spielt im Universum von The Division.

Während der Entwicklung gab es mehrere Testphasen, angeblich kamen sie bei den Testern aber nicht gut an. Zuletzt hatten wir im November über das Spiel berichtet, als es eine Alterseinstufung in Taiwan erhielt.