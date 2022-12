The Division Resurgence: Live-Test zum Mobile-Game startet heute

Autor:, in / The Division Resurgence

The Division Resurgence kündigt Live-Test in ausgewählten Ländern an. Der Startschuss erfolgt schon heute.

Ubisoft gibt die Termine für den Live-Test von Tom Clancy’s The Division Resurgence bekannt, ein kostenloses Third-Person-Shooter-RPG für Mobilgeräte aus der Tom Clancy’s The Division-Reihe.

Der Live-Test wird ab dem 8. Dezember auf ausgewählten Android-Geräten für Spielerinnen und Spieler in westeuropäischen Ländern verfügbar sein. Die Anmeldung zur Teilnahme an diesem oder zukünftigen Tests findet auf thedivisionresurgence.com statt.

Der Trailer zum Live-Test von The Division Resurgence kann hier angesehen werden:

​Der Live-Test ermöglicht den Spielern, ihr Feedback mit dem Entwicklungsteam zu teilen, und beinhaltet:

7 Haupteinsätze

12 Nebeneinsätze

3 Klassen, die man zu Beginn auswählen kann + 1, die auf Stufe 15 freigeschaltet wird (also insgesamt 4)

4 verschiedene Offene-Welt-Aktivitäten

Tägliche + Wöchentliche Aufträge

Wöchentliche Ziele

Escort-Aktivitäten

Dark Zone

Konflikt-Modus (1 Karte)

The Division Resurgence bringt das hochgelobte The Division-Erlebnis auf Mobilgeräte. Gamer erleben eine neue und unabhängige Handlung in einer riesigen offenen Welt, in der sie sich frei in einer herausragend detaillierten städtischen Umgebung bewegen können.

Das Erlebnis wird zudem mit einer atemberaubenden und einzigartigen Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse der Geschichte, die in The Division und The Division 2 stattgefunden haben, noch einmal verstärkt.