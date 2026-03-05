The Division Resurgence: Mobile-Game startet am 31. März

The Division Resurgence startet am 31. März auf Mobile durch!

Ubisoft gibt im Zuge des 10th Anniversary Showcases für The Division das Launchdatum von The Division Resurgence bekannt.

Der Free-to-play Third-Person RPG-Shooter für mobile Plattformen öffnet seine massive Open-World weltweit am 31. März 2026 für iOS- und Android-Geräte.

Android- und iOS-Spielende, die sich vorab registrieren und den automatischen Download aktivieren, erhalten besondere Ingame-Rewards.

  1. Eisbaer2405 52975 XP Nachwuchsadmin 6+ | 05.03.2026 - 06:37 Uhr

    Hat ja ganz schön gedauert 2022 war der erste Test. Dachte eigentlich das ist eingestellt. Sieht aber gut aus. Ich teste es mal an, Story scheint es ja auch zu haben.

    Eine xbox Version wäre auch nicht schlecht.

  3. Ralle89 96880 XP Posting Machine Level 3 | 05.03.2026 - 06:48 Uhr

    Weiß nicht ob ich das jetzt auf den Handy spielen würde wollen.🤔

  4. ArkaVik6802 56925 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.03.2026 - 07:05 Uhr

    Lol, über das Mobile-Game wird berichtet, aber dass es vor 2 Tagen riesige Ankündigungen zu Division 2 gab, steht hier nirgend etwas. Crossplay kommt endlich, Surviver Mode, bekannt aus Division 1, kommt, ein neues DLC wird auch noch in 2026 kommen (NY Central Park). Realitätsmodus ist seit vorgestern auch da.

    • Duck-Dynasty 159015 XP God-at-Arms Onyx | 05.03.2026 - 10:30 Uhr
      Antwort auf ArkaVik6802

      Ist doch cool und es freut mich, dass zu lesen. Aber anstatt einer Beschwerde in den Kommentaren könntest du es den Redakteuren auch im Kontaktformular schreiben. 🤷🏻‍♂️

  5. Andaro 24305 XP Nasenbohrer Level 2 | 05.03.2026 - 07:19 Uhr

    Ich denke ich werde mich mal Vorregistrieren, vielleicht ist das ja was, für zwischendurch auf dem Handy.

  6. Rott 67320 XP Romper Domper Stomper | 05.03.2026 - 08:27 Uhr

    Da habe ich auf mehr Infos zu The Division 3 und einem eventuellen Release gehofft. 🙁

  7. d4wGkw0n 34200 XP Bobby Car Geisterfahrer | 05.03.2026 - 09:10 Uhr

    Bei Mobile bin ich leider raus.
    Dann spiele ich lieber Division 1 und 2 bis Teil 3 kommt.

  8. GERxJOHNNY 66150 XP Romper Domper Stomper | 05.03.2026 - 10:33 Uhr

    Free to play Shooter sagt schon alles. Da wird versucht den Leuten noch mal schön Geld aus der Tasche zu ziehen im ingame Shop

