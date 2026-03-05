The Division Resurgence: Mobile-Game startet am 31. März

Ubisoft gibt im Zuge des 10th Anniversary Showcases für The Division das Launchdatum von The Division Resurgence bekannt.
Der Free-to-play Third-Person RPG-Shooter für mobile Plattformen öffnet seine massive Open-World weltweit am 31. März 2026 für iOS- und Android-Geräte.
Android- und iOS-Spielende, die sich vorab registrieren und den automatischen Download aktivieren, erhalten besondere Ingame-Rewards.
Hat ja ganz schön gedauert 2022 war der erste Test. Dachte eigentlich das ist eingestellt. Sieht aber gut aus. Ich teste es mal an, Story scheint es ja auch zu haben.
Eine xbox Version wäre auch nicht schlecht.
Bei Mobilespielen bin ich raus.
Weiß nicht ob ich das jetzt auf den Handy spielen würde wollen.🤔
Backbone controller und ab geht die Fahrt. 🤷🏻♂️
Hä, macht doch mega Spaß auf so einem winzigen Display. Viel geiler als auf einer riesigen 4K Glotze
Lol, über das Mobile-Game wird berichtet, aber dass es vor 2 Tagen riesige Ankündigungen zu Division 2 gab, steht hier nirgend etwas. Crossplay kommt endlich, Surviver Mode, bekannt aus Division 1, kommt, ein neues DLC wird auch noch in 2026 kommen (NY Central Park). Realitätsmodus ist seit vorgestern auch da.
Ja, das wundert mich auch. Dieser Mobil-Ableger ist mir persönlich da auch weniger wichtig…
Ist doch cool und es freut mich, dass zu lesen. Aber anstatt einer Beschwerde in den Kommentaren könntest du es den Redakteuren auch im Kontaktformular schreiben. 🤷🏻♂️
Ich denke ich werde mich mal Vorregistrieren, vielleicht ist das ja was, für zwischendurch auf dem Handy.
Da habe ich auf mehr Infos zu The Division 3 und einem eventuellen Release gehofft. 🙁
Bei Mobile bin ich leider raus.
Dann spiele ich lieber Division 1 und 2 bis Teil 3 kommt.
Free to play Shooter sagt schon alles. Da wird versucht den Leuten noch mal schön Geld aus der Tasche zu ziehen im ingame Shop