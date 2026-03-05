The Division Resurgence: Mobile-Game startet am 31. März

The Division Resurgence startet am 31. März auf Mobile durch!

Ubisoft gibt im Zuge des 10th Anniversary Showcases für The Division das Launchdatum von The Division Resurgence bekannt.

Der Free-to-play Third-Person RPG-Shooter für mobile Plattformen öffnet seine massive Open-World weltweit am 31. März 2026 für iOS- und Android-Geräte.

Android- und iOS-Spielende, die sich vorab registrieren und den automatischen Download aktivieren, erhalten besondere Ingame-Rewards.