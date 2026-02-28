The Division: 10 Jahre Jubiläums-Stream am 3. März

10 Jahre The Division – Jubiläums-Stream von Ubisoft startet am 3. März!

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von The Division blickt das Team zurück auf die Anfänge, die Gegenwart und die Zukunft von The Division.

Neue Informationen zu The Division Resurgence und Division 2 werden am 3. März sowohl auf Twitch als auch auf YouTube im Stream vorgestellt.

  1. Sturmi 14905 XP Leetspeak | 28.02.2026 - 14:50 Uhr

    Ich fand die Optik und die „Story“ interessant aber leider ist es ein loot shooter das hält einfach nicht lange bei mir

      • Sturmi 14905 XP Leetspeak | 28.02.2026 - 15:46 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Bin mir unsicher ob anstrengend jetzt das richtige Wort wäre. 🤔

        Ich fand es jetzt in Borderlands eigentlich nicht anstrengend aber auch nicht mega spaßig. Ich finde bei Division passt es irgendwie nicht so richtig.

        Ich hab damals nur die Beta gezockt ist schon paar Jahre her deswegen bin ich mir da auch nicht mehr so sicher 🥴

  3. LordofZinder007 19910 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.02.2026 - 16:50 Uhr

    Wie die Zeit vergeht. Als wäre es erst gestern gewesen, hab auch den zweiten Teil geliebt.

  5. aleXdeluXe86 55860 XP Nachwuchsadmin 7+ | 28.02.2026 - 18:03 Uhr

    Ja cool, ich mag the Division sehr .
    Bin aber eher der gelegentheitsspieler und nicht zwingend 1000std dabei.
    Aber trotzdem bin ich gespannt was da in Zukunft noch so kommt

