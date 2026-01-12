The Division: Neuigkeiten zum zehnjährigen Jubiläum erwartet

Der Game Director des Franchise von The Division heizt die Stimmung an und kündigt für heute frische Informationen an. Die Anspielung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der erste Teil des open-World-Agentenspiels sein zehnjähriges Jubiläum erreicht und damit erneut in den Fokus rückt.

In Japan wurde zeitgleich ein Banner zu einer möglichen The Division: Definitive Edition gesichtet, was zusätzliche Spekulationen entfacht. Die Platzierung sorgt für Aufmerksamkeit, da sie unmittelbar vor dem Jubiläum auftaucht.

Ubisoft veranstaltete am Wochenende sogar eine große Premiere zum zehnten Geburtstag der Reihe.