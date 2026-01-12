The Division: Neuigkeiten zum zehnjährigen Jubiläum erwartet

9 Autor: , in News / The Division
Übersicht
Image: Massive Entertainment

Zehn Jahre The Division: Ubisoft schürt Erwartungen mit Neuigkeiten und Definitive Edition.

Der Game Director des Franchise von The Division heizt die Stimmung an und kündigt für heute frische Informationen an. Die Anspielung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der erste Teil des open-World-Agentenspiels sein zehnjähriges Jubiläum erreicht und damit erneut in den Fokus rückt.

In Japan wurde zeitgleich ein Banner zu einer möglichen The Division: Definitive Edition gesichtet, was zusätzliche Spekulationen entfacht. Die Platzierung sorgt für Aufmerksamkeit, da sie unmittelbar vor dem Jubiläum auftaucht.

Ubisoft veranstaltete am Wochenende sogar eine große Premiere zum zehnten Geburtstag der Reihe.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Division

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 249355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.01.2026 - 12:35 Uhr

    Was ist denn gerade los bei Ubi?
    Sind ja ganz schön am Kochen.
    Wird Zeit für ne Ubi Forward.

    Ob mich eine Definitive Edition zurück nach Manhatten bringen wird, bleibt abzuwarten.

    Außer es wird endlich Crossplay geben.

    0
  3. Robilein 1200250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.01.2026 - 12:44 Uhr

    Uhhh da bin ich gespannt. The Division ist von der Atmosphäre her ein großartiges Spiel. Habe beide Teile gespielt und echt gefeiert. Ist es schon 10 Jahre alt😳😳😳

    Na ich bin gespannt🙂

    0
  4. Katanameister 293460 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.01.2026 - 12:48 Uhr

    Bin null gehyped auf das Spiel, ändert sich bei einem möglichen Nachfolger wohl auch nicht.

    0
  5. Blight 18660 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.01.2026 - 12:52 Uhr

    Definitive Edition. Ist das Spiel nicht zu jung dafür? Sieht doch noch gut aus und läuft mit 60 FPS auf der Series X.

    0
  7. @Der@Endboss@ 8060 XP Beginner Level 4 | 12.01.2026 - 13:00 Uhr

    The Division 1 ist einfach ein Meisterwerk für mich 👍. Freue mich auf die Neuigkeiten.
    Macht immer Spaß für ein paar Runden zocken.

    0
  9. Rott 65240 XP Romper Domper Stomper | 12.01.2026 - 13:17 Uhr

    Ne Runde Division geht immer 🙂
    Teil 1 habe ich leider nicht gespielt. Aber dafür verdammt viel Zeit in Teil 2 investiert!
    Ich bin auf die eventuellen News sehr gespannt.

    0

Hinterlasse eine Antwort