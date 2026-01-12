The Division: Neuigkeiten zum zehnjährigen Jubiläum erwartet

Der Game Director des Franchise von The Division heizt die Stimmung an und kündigt für heute frische Informationen an. Die Anspielung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der erste Teil des open-World-Agentenspiels sein zehnjähriges Jubiläum erreicht und damit erneut in den Fokus rückt.
In Japan wurde zeitgleich ein Banner zu einer möglichen The Division: Definitive Edition gesichtet, was zusätzliche Spekulationen entfacht. Die Platzierung sorgt für Aufmerksamkeit, da sie unmittelbar vor dem Jubiläum auftaucht.
Ubisoft veranstaltete am Wochenende sogar eine große Premiere zum zehnten Geburtstag der Reihe.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was ist denn gerade los bei Ubi?
Sind ja ganz schön am Kochen.
Wird Zeit für ne Ubi Forward.
Ob mich eine Definitive Edition zurück nach Manhatten bringen wird, bleibt abzuwarten.
Außer es wird endlich Crossplay geben.
da wird doch nicht doch noch ein Teil kommen?
Uhhh da bin ich gespannt. The Division ist von der Atmosphäre her ein großartiges Spiel. Habe beide Teile gespielt und echt gefeiert. Ist es schon 10 Jahre alt😳😳😳
Na ich bin gespannt🙂
Bin null gehyped auf das Spiel, ändert sich bei einem möglichen Nachfolger wohl auch nicht.
Definitive Edition. Ist das Spiel nicht zu jung dafür? Sieht doch noch gut aus und läuft mit 60 FPS auf der Series X.
Definitive mit der aktuellen Engine? Da wäre ich dabei
The Division 1 ist einfach ein Meisterwerk für mich 👍. Freue mich auf die Neuigkeiten.
Macht immer Spaß für ein paar Runden zocken.
10 Jahre her? Puh wo ist die Zeit.
Teil 3 bitte.
Ne Runde Division geht immer 🙂
Teil 1 habe ich leider nicht gespielt. Aber dafür verdammt viel Zeit in Teil 2 investiert!
Ich bin auf die eventuellen News sehr gespannt.