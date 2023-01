The Dragoness: Command of the Flame: Strategiespiel erscheint 2023 für Konsolen

In diesem Jahr wird das Strategiespiel The Dragoness: Command of the Flame für Konsolen erscheinen.

Das Strategie-Rollenspiel The Dragoness: Command of the Flame wird nach seiner Veröffentlichung auf dem PC in diesem Jahr auch seinen Weg auf die Konsolen finden, wie Publisher PQube ankündigt.

The Dragoness: Command of the Flame ist ein von HOMM inspiriertes Abenteuer mit einem Hauch von Roguelite. Begebt euch auf eine epische Reise über die Halbinsel Drairthir – ein Land, das von kriegerischen Drachengruppen verwüstet wird.

Ihr schlüpft in die Rolle der Kommandantin, einer vielversprechenden Elfenkriegerin, die von der Drachin rekrutiert wurde, um ihre Armeen anzuführen und dem Land Frieden zu bringen.

Nachdem die alte Hauptstadt Voven Sal in einer entscheidenden Schlacht mit dem begehrlichen Shai-Va verloren gegangen war, müsst ihr eure Streitkräfte im neuen Machtzentrum der Drachin, Níwenborh, wieder aufbauen und sammeln.

Reist über die Halbinsel, um mächtige Bestien zu rekrutieren, wertvolle Ressourcen zu sammeln und euch auf die Gefahren vorzubereiten, die vor euch liegen.

The Dragoness: Command of the Flame erscheint 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S!