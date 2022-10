The Dungeon of Naheulbeuk: Back to the Futon DLC erscheint am 13. Oktober

Autor:, in / The Dungeon of Naheulbeuk

The Dungeon of Naheulbeuk erhält schon bald seinen finalen DLC Back to the Futon.

Der Indie-Entwickler Artefacts Studio hat in Zusammenarbeit mit Dear Villagers die dritte und letzte Erweiterung seines erfolgreichen Rollenspiels The Dungeon of Naheulbeuk mit Back to the Futon für PC veröffentlicht.

Back to the Futon, das vom 3. bis zum 10. Oktober mit 60 % Rabatt auf das Basisspiel auf dem PC erhältlich ist, enthält vier brandneue Kapitel, die voller Blödsinn und epischem Schabernack stecken, und bildet den Abschluss ihrer Abenteuer im verrücktesten aller Dungeons. Back to the Futon erscheint am 13. Oktober für Xbox-Konsolen und PlayStation-Plattformen. Die Switch-Version wird eine Woche später, am 27. Oktober, für 14,99 €/ 11,39 £ erscheinen.

In Back to the Futon werden die Abenteurer auf eine Reise durch Zeit und Raum geschickt, um ein für alle Mal die zeitliche Anomalie zu lösen, die den Dungeon von Naheulbeuk umhüllt hat. Während dieser Zeitreise müssen sich unsere Helden auf der Suche nach der Statuette von Gladeulfeurha zahlreichen Herausforderungen und Feinden stellen, darunter die eifrigen Kultisten von Dlul, dem schläfrigen Gott des Schlafes.