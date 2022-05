The Dungeon of Naheulbeuk: Back to the Futon erscheint im Sommer

Autor:, in / The Dungeon of Naheulbeuk

Die dritte und letzte Erweiterung Back to the Futon für The Dungeon of Naheulbeuk erscheint im Sommer.

Der Indie-Entwickler Artefacts Studio hat in Zusammenarbeit mit Dear Villagers die dritte und letzte Erweiterung für sein erfolgreiches RPG The Dungeon of Naheulbeuk mit Back to the Futon angekündigt. Back to the Futon, das diesen Sommer für PC, Switch, PlayStation 4/5 und Xbox erscheinen wird, enthält vier brandneue Kapitel, gefüllt mit Blödsinn und epischem Schabernack, und bildet den Abschluss ihrer Abenteuer im verrücktesten aller Verliese.

In Back to the Futon werden die Abenteurer auf eine Reise durch Zeit und Raum geschickt, um ein für alle Mal die zeitliche Anomalie zu lösen, die den Dungeon von Naheulbeuk umhüllt hat. Während dieser Zeitreise müssen sich unsere Helden zahlreichen Herausforderungen und Feinden stellen, darunter die eifrigen Kultisten von Dlul, dem schläfrigen Gott des Schlafes, auf der Suche nach der Statuette von Gladeulfeurha.

Back to the Futon ist ein episches Unterfangen, das etwa halb so lang ist wie das Grundspiel. Als Höhepunkt all dessen, was in The Dungeon of Naheulbeuk und den vorangegangenen Erweiterungen (The Ruins of Limis und Splat Jaypaks Arenas) eingeführt wurde, ermöglicht Back to the Futon den Spielern, Stufe 16 zu erreichen und bietet ihnen mehrere neue passive und aktive Fertigkeiten sowie neue Ausrüstung.