The Elder Scrolls III: Morrowind: Darum sträubt sich Bethesda gegen ein Remake

In einem neuen Interview wurde Bruce Nesmith, ehemaliger Lead Designer bei Bethesda, gefragt, warum das Studio trotz riesiger Fan‑Nachfrage kein Remake von The Elder Scrolls III: Morrowind anfasst. Seine Antwort fällt überraschend deutlich aus – technisch wie kreativ.
Nesmith vermutet, dass Bethesda den ursprünglichen Quellcode von Morrowind gar nicht mehr besitzt. Das Spiel sei so alt, dass unklar sei, ob der Code überhaupt noch existiere – und falls doch, ob er sich heute überhaupt noch kompilieren ließe.
Bei Oblivion sei das anders gewesen: Dort lag der Code noch vor, ließ sich kompilieren und in eine modernisierte Engine‑Version übertragen. Morrowind sei dafür schlicht zu weit weg.
Er wird aber auch inhaltlich klar. Wer heute Morrowind starte, solle sich ehrlich fragen, ob das wirklich das Spiel sei, das man erneut erleben möchte. Viele hätten nostalgische Erinnerungen an prägende Gaming‑Momente, doch ein 20 Jahre altes Spiel halte dieser Verklärung selten stand.
Selbst beim Oblivion‑Remake habe es „Cringe‑Momente“ gegeben – und Nesmith betont lachend, dass einige davon auf sein Konto gingen. Je weiter man in der Reihe zurückgehe, desto größer werde dieses Problem.
Ein vollständiger Neuaufbau von Morrowind – etwa auf Basis der Skyrim‑Engine – wäre laut Nesmith zwar möglich, aber ein komplett neues Großprojekt mit vier Jahren Entwicklungszeit. Und dann stelle sich die Frage, warum man nicht gleich etwas Neues mache.
Statt eines 1:1‑Remakes schlägt Nesmith vor, Morrowind als Schauplatz zurückzubringen, aber mit einer neuen Geschichte, neuen Ideen und modernen Standards. Kultige Elemente wie das „Giant Crab Palace“ könne man problemlos integrieren – ohne die Altlasten, die ein direktes Remake mit sich bringen würde.
Ich habe die Erfahrung kürzlich ebenfalls schmerzhaft machen müssen, als ich das erste mal in meinem Leben die Mass Effect Trilogie durchgespielt habe.
Und wow, habe ich oft gebetet, dass Teil 1 mit seinem völlig (!) veralteten Gamedesign endlich vorbei ist und ich es geschafft habe und mit Teil 2 weitermachen kann. Bitte nicht mit verwechseln, Shooter-Gameplay von 2001 (Halo) kann auch 2026 noch absolut aktuell sein und sich modern anfühlen. Aber Mass Effect war als Spiel so viel schwächer, als ich aufgrund der vielen nostalgischen Comments angenommen habe. Die waren auch der Grund, wieso ich überhaupt angefangen habe. Die Story und Charaktere (besonders die) sind fantastisch. Aber das Spiel selbst war Herbst 2025 nur noch eine Qual. Manches sollte man Ruhen lassen 🙂
Hab ich trotz der Ladezeiten aus der Hölle sehr genossen auf der Ur-Xbox.
Würde die Location auf jeden Fall begrüßen in einem neuen Teil
Hand auf’s Herz und Hand hoch, wer das Spiel nur noch einmal starten wollen würde, um den tollen Wasser-Shader den ganzen Abend anzugucken und sich daran zu erinnern, wie man als Kid glaubte, dass Fotorealismus endlich erreicht wurde 😀
Bethesda ist doch keine kleine Klitsche, die mal eben den Quellcode von einem alten Spiel verlegt. Der wird zusammen mit den entsprechenden Entwicklungstools in einem Archiv in einem feuerfesten Safe gelagert sein.
Das einzige, was ich mir vorstellen könnte ist, dass es aber an Dokumentation und passender Hardware zur Übersetzung mangeln könnte. Das alles wieder aufzubauen und am Rennen zu haben um dann wieder darauf aufzubauen ist eine ganz andere Nummer.
Dann hätten sie ja richtig Arbeit mit Morrowind. Eine Neuauflage wäre da aber auch echt interessant. Aber bitte wie kann man man bei so einem Spiel den Quellcode nicht mehr besitzen? Haben die keine Datensicherungen gemacht? Echt jetzt?
Natürlich wäre es cooler wenn sie Morrowind neu auflegen würden aber dann wahrscheinlich ohne die Freiheiten die das Original hatte. Verdammt nochmal, ich will doch nur den Levitationszauber aus Morrowind zurück.
Ich habe es gerade wieder letztes Jahr auf dem alten Laptop wieder gespielt und mir reicht das Original auch heute noch. Nicht jedes Spiel braucht ein Remake/Remaster.
Selbst mit Daggerfall habe ich ab und zu noch viel Spaß.