The Elder Scrolls III: Morrowind: Darum sträubt sich Bethesda gegen ein Remake

In einem neuen Interview wurde Bruce Nesmith, ehemaliger Lead Designer bei Bethesda, gefragt, warum das Studio trotz riesiger Fan‑Nachfrage kein Remake von The Elder Scrolls III: Morrowind anfasst. Seine Antwort fällt überraschend deutlich aus – technisch wie kreativ.

Nesmith vermutet, dass Bethesda den ursprünglichen Quellcode von Morrowind gar nicht mehr besitzt. Das Spiel sei so alt, dass unklar sei, ob der Code überhaupt noch existiere – und falls doch, ob er sich heute überhaupt noch kompilieren ließe.

Bei Oblivion sei das anders gewesen: Dort lag der Code noch vor, ließ sich kompilieren und in eine modernisierte Engine‑Version übertragen. Morrowind sei dafür schlicht zu weit weg.

Er wird aber auch inhaltlich klar. Wer heute Morrowind starte, solle sich ehrlich fragen, ob das wirklich das Spiel sei, das man erneut erleben möchte. Viele hätten nostalgische Erinnerungen an prägende Gaming‑Momente, doch ein 20 Jahre altes Spiel halte dieser Verklärung selten stand.

Selbst beim Oblivion‑Remake habe es „Cringe‑Momente“ gegeben – und Nesmith betont lachend, dass einige davon auf sein Konto gingen. Je weiter man in der Reihe zurückgehe, desto größer werde dieses Problem.

Ein vollständiger Neuaufbau von Morrowind – etwa auf Basis der Skyrim‑Engine – wäre laut Nesmith zwar möglich, aber ein komplett neues Großprojekt mit vier Jahren Entwicklungszeit. Und dann stelle sich die Frage, warum man nicht gleich etwas Neues mache.

Statt eines 1:1‑Remakes schlägt Nesmith vor, Morrowind als Schauplatz zurückzubringen, aber mit einer neuen Geschichte, neuen Ideen und modernen Standards. Kultige Elemente wie das „Giant Crab Palace“ könne man problemlos integrieren – ohne die Altlasten, die ein direktes Remake mit sich bringen würde.