The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Arbeit am Projekt begann 2021

Die Arbeiten am Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion begannen schon 2021.

Seit Dienstagabend 17:00 Uhr ist es kein Gerücht mehr: The Elder Scrolls IV: Oblivion hat ein Remaster erhalten und es sieht einfach wunderschön aus.

Bethesda Game Studios schreibt in einer Mitteilung, dass man bereits 2021 mit dem Projekt begonnen hat und den Wunsch hegte, ein Remaster statt Remake zu machen, um das ursprüngliche Spiel so zu belassen, wie es viele Spieler in Erinnerung haben, aber mit der Technologie von heute.

Mit Virtuos fand man einen großartigen Partner, mit dem man schon zuvor zusammengearbeitet hatte und viele Dinge verbessern und anpassen konnte.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist jetzt für Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und PlayStation 5 erhältlich.