The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Atmosphärische Reise durch die akustische Welt

Ein musikalischer Streifzug durch The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Begebt euch auf eine eindrucksvolle Klangreise durch die weite Region Cyrodiil, begleitet von der stimmungsvollen Musik aus The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese audiovisuelle Erfahrung lädt euch dazu ein, die magische Welt des beliebten Rollenspielklassikers in einem neuen Licht zu entdecken.

Während ihr durch die üppigen Wälder, alten Ruinen, friedlichen Dörfer und imposanten Städte wandert, entfaltet sich der unverwechselbare Soundtrack von Jeremy Soule in seiner ganzen Tiefe und Schönheit.

Die harmonische Verbindung von Musik und Umgebung lässt euch vollkommen in die Atmosphäre von Oblivion eintauchen – ganz ohne Kämpfe, Quests oder Zeitdruck. Stattdessen erlebt ihr Cyrodiil in seiner ganzen Vielfalt und Ruhe, so wie man es im hektischen Spielverlauf selten wahrnimmt.

Dieses Erlebnis ist eine Einladung, innezuhalten, zu entspannen und die Welt Tamriels mit neuen Augen – und vor allem mit offenen Ohren – zu genießen.

Also Ohren auf im neuen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered-Video: