The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Das steckt in der Remaster-Version

Per Shadow Drop wurde gestern Abend das Rollenspiel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und im Xbox Game Pass veröffentlicht. Des Weiteren unterstützt der Bethesda-Titel Cloud-Gaming sowie Play Anywhere-Funktionen.

Das Remaster kommt in komplett überarbeiteter Form daher und basiert auf der Unreal Engine 5. Während Spieler zumindest aktuell auf deutsche Synchronsprecher verzichten müssen, locken eine ganze Reihe an Verbesserungen zu einem Ausflug nach Cyrodiil. Unter anderem mit dabei sind:

4K-Auflösung, 60 Bildern pro Sekunde

Komplett neue Texturen, Lichteffekte und Landschaftsverbesserungen

Aktualisierte Charakter-, Zauber- und Waffenanimationen

Dynamische Tageszeiten und Wettereffekte

Überarbeitetes HUD, Menü und Karte

Verbessertes UI für verschiedene Systeme

Änderungen am Leveln, der Belastung, den Nicht-Kampf-Perks und anderen Mechaniken

Verbesserte Feind-Skalierung

Verbesserte Zugänglichkeitsfunktionen

Zusätzliche automatische Speicherstände

Überarbeitete First-Person- und Third-Person-Kamera

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Knights of the Nine und Shivering Isles. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, darf sich obendrein über folgende Zusatzinhalte freuen:

Bonus-Quests

Einzigartige Waffensets

Einzigartige Rüstungssets

Einzigartige Pferderüstungssets

Digitales Artbook

Offizieller Soundtrack